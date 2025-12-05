Hơn 6.000 căn nhà ở Lâm Đồng bị ngập, thiệt hại 113 tỷ đồng

Ngày 5/12, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, mưa lũ ngày 3-4/12 tại địa phương làm một người chết, 6.195 căn nhà bị ngập lụt, ảnh hưởng.

Trong đó, phường Hàm Thắng có 2.800 căn nhà bị ngập, xã Hàm Thuận có 809 căn, xã Hàm Liêm có 400 căn, xã Sông Lũy có 200 căn, xã Lương Sơn có 794 căn, xã Hàm Thuận Bắc có 612 căn, xã Liên Hương có 100 căn bị ngập…

Mưa lũ gây thiệt hại khoảng 4.128ha cây trồng; 4.053 con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi; 24 tàu cá bị đứt neo, chìm.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân khỏi vùng ngập ở Lâm Đồng (Ảnh: Trần Nguyên).

Tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 17 điểm sạt lở đất; 4 cầu, cống dân sinh bị hư hỏng và nhiều tuyến đường bị ngập lụt, chia cắt, ảnh hưởng giao thông.

Trong đó, phường Xuân Hương - Đà Lạt có 2 điểm sạt lở trên đèo Prenn, đèo Mimosa, gây chia cắt giao thông. Đèo Gia Bắc (quốc lộ 28), đèo D’ran (quốc lộ 20) và tuyến quốc lộ 27C cũng ghi nhận sạt lở, khiến giao thông gián đoạn.

Mưa lũ cũng làm quốc lộ 20 đoạn qua xã Hiệp Thạnh, quốc lộ 1 qua phường Hàm Thắng bị ngập sâu, gây ảnh hưởng giao thông.

Thiệt hại do mưa lũ ở Lâm Đồng trong 2 ngày 3-4/12 ước tính hơn 113 tỷ đồng.

Mưa kéo dài khiến đèo Prenn ở Đà Lạt sạt lở (Ảnh: Minh Hậu).

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng thông tin, đến sáng 5/12, một số hồ thủy lợi trên địa bàn tiếp tục điều tiết xả lũ qua tràn. Trong đó, hồ Sông Quao xả lưu lượng 46m3/s, hồ Suối Đá 31m3/s, hồ Lòng Sông 193m3/s, Phan Dũng 189m3/s...

Trước đó, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chủ các hồ chứa thông báo cho địa phương vùng hạ du về kế hoạch, thời điểm vận hành xả lũ, thông tin chính xác, liên tục. Các chủ hồ phải có phương án bảo đảm an toàn hồ, đập phù hợp diễn biến mưa, lũ, đặc biệt trong tình huống xả lũ khẩn cấp.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các xã, phường, đặc khu sơ tán người dân trong vùng ngập sâu đến nơi an toàn; tuyệt đối không để người dân bị cô lập. Các đơn vị phải tổ chức trực ban, bố trí lực lượng tại nơi xung yếu, đảm bảo an toàn cho người dân và chuẩn bị sẵn nơi tạm cư.