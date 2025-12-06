Bác sĩ Chiêm Quốc Thái nói gì về 5 giấy chứng nhận độc thân?

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, ông Chiêm Quốc Thái (SN 1974, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở TPHCM) đã có đơn kèm theo hồ sơ, tài liệu gửi tới Bộ Tư pháp để “phản bác” những ý kiến của bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978, trú tại TPHCM, mang 2 quốc tịch Việt Nam và Hoa Kỳ) về 5 giấy chứng nhận độc thân được cơ quan hộ tịch ở TPHCM cấp.

Ông Thái khẳng định giữa mình và bà Ngọc hoàn toàn chưa từng xảy ra quan hệ hôn nhân. Các nội dung tố cáo của bà Ngọc đã được cơ quan chức năng thụ lý và trả lời theo đúng quy định pháp luật.

Trong 5 giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là độc thân, theo ông Thái phản ánh với Bộ Tư pháp, có 4 giấy được cấp khi bà Ngọc chưa ghi chú kết hôn tại Việt Nam. Giấy thứ 5 được cấp vào ngày 11/1/2016 do bà Ngọc ghi chú kết hôn ngày 22/12/2015 nhưng không thông báo hoặc gửi bản sao ghi chú kết hôn cho ông Thái và phường Thạnh Mỹ Lợi (TPHCM) biết.

Việc cam kết đã ly hôn ngày 25/11/2008, đến ngày 27/7/2015 chưa đăng ký kết hôn với ai, ở bất kỳ địa phương nào trên giấy cam kết của cơ quan chức năng TPHCM, theo ông Thái, là hoàn toàn đúng sự thật.

Bà Vũ Thụy Hồng Ngọc và bác sĩ Chiêm Quốc Thái thuở còn mặn nồng bên nhau (Ảnh tư liệu: X.D).

Bác sĩ này nhấn mạnh, việc vô hiệu hôn nhân giả tạo đồng nghĩa với việc cá nhân mình chưa từng xảy ra quan hệ hôn nhân với bà Ngọc. Do đó, các giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nào thể hiện nội dung liên quan về quan hệ hôn nhân giữa ông Thái và bà Ngọc đều phải được thu hồi hoặc hủy bỏ.

Nguồn tin cho biết bà Vũ Thụy Hồng Ngọc không gửi đơn thư, phản ánh nào về vụ việc tới Bộ Tư pháp. Vì thế, ngày 5/12 Cục Hành chính tư pháp (Bộ Tư pháp) đã chuyển toàn bộ hồ sơ phản ánh của ông Chiêm Quốc Thái tới Sở Tư pháp TPHCM để xác minh và có văn bản trả lời, hướng dẫn ông Thái theo đúng thẩm quyền.

Sở Tư pháp TPHCM được yêu cầu báo cáo vụ việc cấp 5 giấy xác nhận độc thân cho ông Thái, gửi về Cục Hành chính tư pháp trước ngày 12/12.

Trước đó, bà Vũ Thụy Hồng Ngọc phản ánh với báo Công an nhân dân việc cơ quan đăng ký hộ tịch ở TPHCM cấp 5 giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trái quy định pháp luật cho ông Chiêm Quốc Thái trong thời gian có quan hệ hôn nhân với mình.

Việc UBND phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 (cũ) - nay là phường Cát Lái, TPHCM, 5 lần cấp giấy xác nhận “độc thân” cho ông Thái (thời gian từ tháng 12/2011 đến tháng 1/2016) đã được nhiều cơ quan chức năng kiểm tra, kết luận và kiến nghị thu hồi nhưng đến nay không cơ quan nào chịu giải quyết, theo phản ánh của bà Ngọc. Chuyện này đã gây ra một loạt hệ lụy, gây thiệt hại về quyền tài sản trong thời kỳ hôn nhân của bà Ngọc.

Sau khi báo chí phản ánh, Cục Hành chính tư pháp có văn bản đề nghị Sở Tư pháp TPHCM kiểm tra, báo cáo vụ việc trước ngày 30/11. Tuy nhiên đến ngày 5/12, Bộ Tư pháp vẫn chưa nhận được báo cáo từ phía Sở Tư pháp TPHCM.