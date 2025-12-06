Hai mẹ con tử vong trên đường đến rẫy hái cà phê

Ngày 6/12, thông tin từ UBND xã Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk), trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 mẹ con tử vong.

Nạn nhân là bà T.T.T. (39 tuổi, trú tại xã Krông Ana) và con gái H.T.V.A. (6 tuổi).

Thi thể của các nạn nhân được tìm thấy và bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng (Ảnh: Cắt từ clip).

Vào chiều 5/12, bà T. điều khiển xe máy chở theo con gái di chuyển vào khu vực rẫy trên địa bàn xã để hái cà phê. Khi lưu thông trên đường nội đồng đang bị ngập do nước lũ dâng, bà T. nghi bị lạc tay lái khiến xe máy cùng 2 mẹ con rơi xuống dòng nước chảy xiết.

Phát hiện sự việc, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và người dân đã triển khai ứng cứu, tìm kiếm nạn nhân.

Đến chiều tối cùng ngày, thi thể của bà T. và con gái lần lượt được tìm thấy để bàn giao cho gia đình lo mai táng.

Chính quyền xã Krông Ana đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên người thân của các nạn nhân.