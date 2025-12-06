Đà Nẵng kêu gọi đầu tư 10 tỷ USD vào sân bay Chu Lai và khu đô thị sân bay

Ngày 5/12, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố Đà Nẵng đã có báo cáo gửi Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tình hình đầu tư, khai thác dự án sân bay Chu Lai.

Việc đầu tư, khai thác sân bay Chu Lai đang được UBND thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện, các cơ quan chuyên môn và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề xuất 2 phương thức.

Thành phố Đà Nẵng kêu gọi đầu tư vào Cảng hàng không Chu Lai và khu đô thị sân bay với số vốn lên đến 10 tỷ USD (Ảnh: Công Bính).

Phương thức 1 là triển khai dự án đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai và hệ sinh thái kinh tế và đô thị sân bay theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Phương thức 2 là đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng các công trình tại Cảng hàng không Chu Lai trong vai trò là doanh nghiệp cảng hàng không, theo đề xuất của ACV.

Đối với phương thức 1, dự kiến dành diện tích 225ha cho khu thương mại tự do, 185ha cho khu đô thị dịch vụ sinh thái cảng hàng không, 360ha dành cho khu cho khu công nghiệp.

Cảng hàng không Chu Lai được quy hoạch đến năm 2030 đạt công suất khoảng 10 triệu khách/năm, 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm, đến năm 2050 khoảng 30 triệu khách/năm. Quy mô đầu tư cảng hàng không quốc tế theo tiêu chuẩn 4F.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của phương thức 1 khoảng 10 tỷ USD. Trong đó, sân bay Chu Lai 3,3 tỷ USD, hệ sinh thái kinh tế - đô thị sân bay 6,7 tỷ USD.

Đối với phương thức 2, ACV cho biết sẽ cân đối lập kế hoạch vốn để đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng các công trình tại Cảng hàng không Chu Lai trong vai trò là doanh nghiệp cảng hàng không sau khi quy hoạch được duyệt. Tuy nhiên, ACV không nêu cụ thể về quy mô và tổng vốn đầu tư.

Qua nghiên cứu, rà soát và ý kiến tham mưu của các cơ quan liên quan, UBND thành phố Đà Nẵng đã có công văn kiến nghị Bộ Xây dựng theo hướng thống nhất chủ trương tiếp tục thực hiện dự án theo phương thức 1.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giao UBND thành phố là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án.