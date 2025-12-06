Chủ doanh nghiệp xin làm đường sắt cao tốc bị tố đi vay 30 triệu xong trốn

Tạp chí Doanh nghiệp và hội nhập thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam vừa có văn bản gửi Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh và Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng về một số nội dung liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Discovery - doanh nghiệp đề xuất đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Đáng chú ý, tạp chí này cho biết Tập đoàn Discovery có công nợ với tạp chí, và rất lâu chưa thanh toán. Tạp chí đã có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp nhưng sau đó Tòa án nhân dân Khu vực 2 - TP Hà Nội gửi thông báo “Thương lượng việc rút đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản” vào ngày 25/8.

Cũng bởi có vụ việc tranh chấp pháp lý trên, tạp chí đã cử người đi điều tra, thu thập thông tin về Tập đoàn Discovery và ông Nguyễn Nam Thiều - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty.

Ông Nguyễn Nam Thiều, Chủ tịch Hội đồng quản trị Discovery Group (Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng).

Kết quả cho thấy, văn phòng công ty tại Hà Nội thường xuyên đóng cửa, lúc mở cửa nhân viên chỉ có một người. Trong khi đó, chi nhánh công ty tại TPHCM đã đóng cửa hơn một năm do không nộp tiền thuê văn phòng, hiện vẫn còn nợ tiền thuê văn phòng.

Trong nhiều năm doanh nghiệp hầu như không phát sinh doanh thu, đồng nghĩa với việc không phát sinh nghĩa vụ thuế.

“Cá nhân Nguyễn Nam Thiều đi vay từng người từ 30 triệu đồng, 50 triệu đồng... không trả và đang trốn tránh nghĩa vụ trả nợ với nhiều tổ chức, cá nhân”, nội dung nêu.

Văn bản cũng nhắc đến bài viết “Khám phá Discovery - doanh nghiệp muốn làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam” đăng trên báo Dân trí vào ngày 28/11. Nội dung bài viết có đoạn về việc không tìm thấy thông tin về các dự án của tập đoàn này trong lĩnh vực bất động sản như Discovery Point, Discovery Angel, Discovery Riverside, Discovery Charm, Discovery Royal, Discovery Aqua, Discovery Luxury, Hạ Long Discovery Tower.

Theo Tạp chí Doanh nghiệp và hội nhập, nội dung trên phần nào lột tả chính xác tình trạng hoạt động của Tập đoàn Discovery. Tạp chí này nêu thấy quan ngại khi một doanh nghiệp không có năng lực nhưng lại đi xin làm dự án trọng điểm quốc gia.

Trước đó, tại cuộc họp về việc đăng ký làm dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, ông Nguyễn Nam Thiều chia sẻ mong muốn được hợp tác đầu tư vào dự án theo phương án kinh doanh thu hồi vốn.

Tuy nhiên, khi được hỏi về quy mô nhân sự, vốn đầu tư của Tập đoàn Discovery và năng lực thực hiện dự án, ông Thiều cho hay tập đoàn có nhân sự khoảng 70 người và tổng vốn khoảng 2.000-3.000 tỷ đồng, chỉ bằng 0,2% tổng mức đầu tư của dự án (67 tỷ USD).