Dâm ô con gái riêng của vợ, ra tòa gã cha dượng xin hưởng án treo

Sáng 6/12, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự Võ Văn Long (SN 1987, trú tại xã Kỳ Khang, Hà Tĩnh) phạm tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 22/5, tại nhà riêng ở xã Kỳ Khang, Long vì dục vọng cá nhân đã có hành vi dùng tay sờ soạng vào những bộ phận nhạy cảm của bé gái 12 tuổi (con gái riêng của vợ Long).

Tòa án nhân dân khu vực 2 tỉnh Hà Tĩnh trong phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Võ Văn Long 24 tháng tù. Sau phiên tòa, Long kháng cáo xin hưởng án treo.

Võ Văn Long tại tòa (Ảnh: Viện kiểm sát cung cấp).

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Long giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Trình bày quan điểm giải quyết vụ án, kiểm sát viên khẳng định hành vi phạm tội của Long gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người được pháp luật bảo vệ.

Hành vi này cũng làm tổn thương tâm sinh lý, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của bị hại.

Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, cấp sơ thẩm truy tố, xét xử bị cáo về tội danh nêu trên hoàn toàn có căn cứ.

Khi quyết định hình phạt, tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân, hoàn cảnh gia đình của bị cáo để xử phạt dưới mức thấp nhất. Điều đó đã thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Vì thế, kiểm sát viên cho rằng không có cơ sở chấp nhận việc bị cáo Long kháng cáo xin hưởng án treo.

Trên cơ sở đề nghị của đại diện viện kiểm sát, hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Võ Văn Long, y án sơ thẩm.