Cứu kịp thời hai ngư dân trôi dạt trên biển

Ngày 6/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết 2 ngư dân địa phương được cứu kịp thời sau khi chìm thuyền trên biển.

Khoảng 18h20 ngày 5/12, ngư dân Nguyễn Văn Nhân (SN 1980) và Nguyễn Đức Thuận (SN 1981) cùng trú tại phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị, không may gặp sự cố chìm thuyền khi đang đánh bắt ở khu vực biển gần cửa Gianh.

Bộ đội Biên phòng huy động thuyền ứng cứu ngư dân (Ảnh: Hoài Nam).

Quá trình trôi dạt, anh Nhân được thuyền viên một tàu hàng phát hiện, ứng cứu, còn ngư dân Thuận được lực lượng biên phòng tiếp cận, đưa vào bờ an toàn.

Con thuyền gặp nạn cũng được lực lượng chức năng kéo vào cảng Gianh.