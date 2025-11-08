Ngổn ngang dự án Vành đai 3 TPHCM đoạn giáp Tây Ninh

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM, công trình trọng điểm kết nối vùng, đang chứng kiến những diễn biến trái ngược về tiến độ thi công giữa các địa phương. Trong khi đoạn qua TPHCM vẫn đang "chật vật" với mưa lớn và thiếu cát san lấp, thì đoạn qua tỉnh Tây Ninh đã gần về đích, dự kiến thông xe vào cuối năm 2025.

Trên công trường thi công tuyến Vành đai 3 TPHCM (đoạn giáp ranh tỉnh Tây Ninh), không khí làm việc diễn ra khẩn trương với nhiều công nhân và máy móc hoạt động liên tục để thi công các hạng mục cầu vượt, hệ thống thoát nước, đóng bấc thấm và đắp cát nền đường. Trong ảnh là cầu vượt trên tuyến Vành đai 3 bắc qua đường Nguyễn Văn Bứa, xã Bà Điểm, một trong những hạng mục trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ.

Phần dầm chính của cầu vượt bắc qua đường Nguyễn Văn Bứa đã hoàn thành, tạo hình rõ nét cho công trình. Tuy nhiên, các hạng mục đường dẫn hai bên đầu cầu vẫn đang chờ được triển khai tiếp theo.

Ghi nhận tại đoạn Vành đai 3 chạy song song với đường Kênh Thanh Niên (giáp ranh tỉnh Tây Ninh), các công nhân đang hoàn thiện công đoạn đóng bấc thấm, chuẩn bị bước vào giai đoạn đổ đất, đá để san lấp và nâng cao mặt đường.

Các công nhân trên công trường đang lắp dựng dầm sắt, chuẩn bị đổ bê tông phần lan can của một cầu vượt trên tuyến Vành đai 3. “Những ngày này, TPHCM thường xuyên có mưa lớn nên việc thi công một số hạng mục bị gián đoạn”, một công nhân chia sẻ.

Tại nhiều đoạn tuyến Vành đai 3 giáp ranh tỉnh Tây Ninh, công tác san lấp, đắp cát định hình mặt đường đang được khẩn trương triển khai. Tuy nhiên, những cơn mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đã khiến tiến độ thi công một số hạng mục bị ảnh hưởng, nhiều thời điểm phải tạm ngưng để đảm bảo an toàn và chất lượng công trình.

Tại nút giao giữa tuyến Vành đai 3 và tỉnh lộ 10, phần dầm cầu chính đã được hoàn thành. Tuy nhiên, tiến độ thi công toàn tuyến qua khu vực này thời gian gần đây bị chậm do mưa nhiều và thiếu nguồn cung cát san lấp, khiến một số hạng mục chưa thể triển khai đồng loạt.

Dọc theo Kênh Thanh Niên, nhiều đoạn tuyến Vành đai 3 hiện mới được đắp cát tạo nền, chưa hoàn thiện các lớp kết cấu tiếp theo. Một số vị trí thi công chậm tiến độ, nước mưa đọng lại trên mặt nền khiến cỏ mọc um tùm.

“Tôi đang kiểm tra máy để chuẩn bị đóng bấc thấm cho nền đường Vành đai 3. Việc này giúp nền đất được gia cố chặt hơn, đặc biệt là ở những khu vực địa chất yếu, trước khi tiến hành đổ cát, đá nâng nền. Mỗi dải bấc thấm được đóng xuống sâu hơn 10m nhằm tăng khả năng thoát nước và ổn định nền đường, đảm bảo chất lượng công trình khi hoàn thiện”, anh Cường, công nhân trực tiếp thi công, chia sẻ.

Trên công trường thi công tuyến Vành đai 3, các công nhân đang tiến hành lăn trải vải địa kỹ thuật - một công đoạn quan trọng trong xây dựng nền đường, đặc biệt ở khu vực đất yếu. Lớp vải địa này giúp ổn định kết cấu nền, hạn chế tình trạng lún nứt, đồng thời tạo lớp ngăn cách giữa đất yếu và vật liệu đắp, trước khi tiến hành nâng nền và thảm nhựa mặt đường.

Tại giao lộ giữa tuyến Vành đai 3 và đường Trần Đại Nghĩa, hạng mục cống thoát nước đã được thi công xong một phần. Hiện công nhân đang thu dọn, di chuyển vật tư để chuẩn bị cho công đoạn san lấp.

Cầu vượt Trần Đại Nghĩa bắc qua tuyến Vành đai 3 đến nay đã cơ bản hoàn thành phần kết cấu chính. Trên công trường, các công nhân đang khẩn trương đổ bê tông lan can, hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để sớm đưa cây cầu vào giai đoạn hoàn thiện tổng thể.

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM có tổng chiều dài hơn 76km đi qua 3 địa phương. Trong đó, tuyến đường đi qua TPHCM dài hơn 58km, Đồng Nai hơn 11km và Tây Ninh gần 7km. Công trình có tổng mức đầu tư 75.378 tỷ đồng. Đến nay, Vành đai 3 đoạn giáp Tây Ninh vẫn còn ngổn ngang trong việc san lấp mặt bằng.

Trong khi đó, đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Tây Ninh (dài gần 7km) đến nay các hạng mục đang gần về đích, dự kiến thông xe cuối năm 2025.

Đường Vành đai 3, đoạn tiếp giáp giữa TPHCM và tỉnh Tây Ninh. Tuyến dự kiến hoàn thành năm 2026, giúp tăng kết nối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực trọng điểm phía Nam (Đồ họa: An Huy).