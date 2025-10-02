Vành đai 3 qua Tây Ninh tăng tốc thi công, nhiều hạng mục sắp về đích

Những ngày đầu tháng 10, dự án đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Tây Ninh đang chứng kiến sự tăng tốc thi công mạnh mẽ, với hàng chục công nhân và máy móc hoạt động khẩn trương trên các hạng mục cầu, mặt đường và lan can. Tuyến đường dài 6,37km này có tổng mức đầu tư hơn 3.040 tỷ đồng.

Tại nút giao Vành đai 3 và cao tốc TPHCM - Trung Lương, xe cơ giới đang miệt mài thi công đường dẫn, lu nền và trải thảm mặt đường. Phía xa, cao tốc Bến Lức - Long Thành đã được đưa vào khai thác tạm từ đầu năm 2025, tạo nên một bức tranh giao thông hiện đại đang dần hình thành.

Dưới cái nắng gay gắt, một công nhân đang đứng trên gàu xe múc để lắp đặt hệ thống ống thoát nước trên cầu dẫn kết nối cao tốc TPHCM - Trung Lương.

"Mấy hôm nay trời hay mưa vào buổi chiều nên anh em tranh thủ làm khẩn trương để dự án kịp tiến độ", một công nhân chia sẻ.

Cầu vượt Tân Bửu bắc qua sông Bến Lức, một hạng mục lớn và quan trọng, đang dần hoàn thiện với các dầm chính đã được lắp đặt. Phần dầm còn lại dự kiến sẽ hoàn thành trong 2 tháng tới.

Hai cầu vượt trên tuyến Vành đai 3 bắc qua nút giao đường DT830C và Tân Long, thuộc gói thầu XL2 với tổng mức đầu tư hơn 902 tỷ đồng, đã cơ bản hoàn thành, giúp phương tiện lưu thông ổn định qua khu vực.

Đường Vành đai 3 được thiết kế với 4 làn cao tốc và hệ thống đường song hành hai bên (2-3 làn xe). Dự kiến, phần cao tốc sẽ cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2025, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành trong năm 2026.

Công nhân đang khoan nền cầu để đóng cọc sắt, cố định khung phục vụ đổ bê tông lan can cầu Tân Bửu, thuộc gói thầu XL2. Đến nay, nhiều hạng mục cầu, đường song hành và nút giao đã hoàn thành, sản lượng toàn dự án đạt gần 82%.

Mặt đường tuyến Vành đai 3 đoạn qua Tây Ninh đã cơ bản hoàn thành việc trải nhựa, trong khi các cây cầu vẫn đang được công nhân khẩn trương thi công.

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Long An cho biết, đơn vị thường xuyên đôn đốc các nhà thầu, yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán theo quy định để đảm bảo công trình hoàn thành đúng cam kết.

Tuy nhiên, đoạn Vành đai 3 thuộc địa phận TPHCM (tiếp giáp với Tây Ninh) vẫn còn ngổn ngang. Tại đây, công nhân mới chỉ thực hiện việc đắp đất, cát tạo hình nền đường và xây dựng một số trụ móng cầu.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến Vành đai 3 đoạn qua Tây Ninh sẽ kết nối thông suốt với TPHCM và các tỉnh lân cận, mở ra không gian phát triển mới, giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu, đồng thời tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội cho cả vùng (Đồ họa: An Huy).