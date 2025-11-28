Bé trai 5 tuổi tử vong dưới ao nước ở TPHCM

Chiều 28/11, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Tân Khánh điều tra nguyên nhân bé trai 5 tuổi tử vong ở ao nước sau nhà.

Khoảng 12h30 cùng ngày, P.Đ.Q. (5 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang cũ) và D.T.P. (5 tuổi, quê Đồng Nai) rủ nhau ra chơi ở ao nước sau phòng trọ tại phường Tân Khánh, TPHCM (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ).

Ao nước nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: CTV).

Ít phút sau, P. chạy vào phòng trọ kêu cứu, báo tin Q. bị đuối nước.

Một số người dân chạy đến và phát hiện Q. dưới hồ nước. Bé trai được đưa lên bờ để sơ cứu nhưng đã không qua khỏi. Thi thể Q. sau đó được người thân đưa về phòng trọ.

Ao nước nơi bé Q. tử vong là hầm khai thác đất, lâu ngày đọng nước và có độ sâu hơn 1m.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Khánh đến xác minh, điều tra vụ việc.