Bộ Văn hoá yêu cầu đánh giá mức độ hư hại của các di tích, bảo tàng

Theo đó, trong thời gian qua, các đợt bão lũ, đặc biệt là đợt mưa lũ lịch sử trên diện rộng đã gây ngập lụt nghiêm trọng và thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa cũng như cơ sở hạ tầng... tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Đoạn tường Văn miếu Diên Khánh (Khánh Hoà) bị sụp đổ vì mưa lũ cần khắc phục sớm (Ảnh: T.N).

Vì vậy, để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ di sản văn hoá trên địa bàn 4 tỉnh, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đề nghị UBND các tỉnh trên quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng kỹ thuật, đánh giá mức độ hư hại của các công trình di tích, bảo tàng trên địa bàn tỉnh để kịp thời đề xuất biện pháp chống đỡ, gia cố, gia cường, bảo đảm an toàn, không để xảy ra tình trạng sập, sạt lở tại các di tích và bảo tàng.

Bộ cũng đề nghị các cơ quan chức năng tổ chức kiểm kê, rà soát, đánh giá trình trạng bảo quản của các tài liệu, di vật, cổ vật trong di tích, bảo tàng bị ảnh hưởng hoặc có nguy cơ bị hư hại do mưa lũ, ngập nước, ẩm mốc để xây dựng phương án bảo quản cấp thiết, tránh những tổn thất không thể phục hồi.

Trong trường hợp cần có sự hỗ trợ chuyên môn của Bộ VH-TT&DL, đề nghị UBND các tỉnh chủ động đề xuất để Bộ chỉ đạo cơ quan chức năng tham mưu, phối hợp xử lý.

Bộ VH-TT&DL đồng thời đề nghị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng cùng tham gia công tác khắc phục hậu quả thiên tai; phát hiện và cảnh báo sớm các dấu hiệu bất thường để sớm có phương án ứng phó, khắc phục, qua đó góp phần tăng cường hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, di vật, cổ vật…, bảo đảm an toàn cho người dân và các công trình di tích, bảo tàng.

UBND các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng chỉ đạo các Sở VH-TT&DL phối hợp với các cơ quan chuyên môn trên địa bàn xây dựng kế hoạch quản lý nguy cơ thảm họa, nhằm chủ động hơn nữa trong công tác nhận diện, phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu và phục hồi sau rủi ro thiên tai cho các di tích, bảo tàng trên địa bàn.