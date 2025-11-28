HLV Kim Sang Sik “mất ngủ” chọn đội hình U22 Việt Nam dự SEA Games 33

Trước buổi tập chiều 28/11 của đội tuyển U22 Việt Nam tại sân vận động Bà Rịa, hướng tới SEA Games 33, HLV trưởng Kim Sang Sik đã chia sẻ với truyền thông về công tác chuẩn bị, đánh giá đối thủ cùng bảng và kế hoạch nhân sự. Đây cũng là buổi tập đầu tiên quy tụ đầy đủ 28 cầu thủ, với sự trở lại của Đình Bắc, Minh Phúc và Lý Đức sau khi hoàn tất nghĩa vụ tại AFC Champions League Two 2025/26 trong màu áo CLB Công an Hà Nội.

HLV Kim Sang Sik trong buổi tập của U22 Việt Nam tại SVĐ Bà Rịa, TP HCM (Ảnh: VFF).

Về các đối thủ ở bảng B môn bóng đá nam, HLV Kim Sang Sik cho biết mục tiêu trước mắt của U22 Việt Nam là vượt qua vòng bảng. Ông đánh giá Lào không mạnh bằng Malaysia, nhưng nhấn mạnh đội vẫn phải chuẩn bị kỹ cho trận ra quân nhằm hướng tới kết quả tốt nhất, thậm chí cố gắng ghi nhiều bàn để tạo lợi thế. Trong khi đó, Malaysia được xem là thử thách lớn hơn, đòi hỏi phân tích sâu và điều chỉnh chiến thuật hợp lý. “Tôi sẽ theo dõi sát trận Lào - Malaysia để hoàn thiện phương án cho lượt trận cuối”, ông nói.

HLV Kim Sang Sik cũng thừa nhận việc rút danh sách xuống 23 cầu thủ là quyết định vô cùng khó khăn. “Tôi mất ngủ vì phải lựa chọn. Tất cả đều rất chuyên nghiệp, nhưng tôi buộc phải đưa ra quyết định tốt nhất cho đội”, ông chia sẻ, đồng thời gửi lời cảm ơn HLV Polking và CLB CAHN vì đã tạo điều kiện để ba cầu thủ kể trên hội quân sớm.

Nhắc đến trường hợp tiền vệ Nguyễn Văn Trường vừa phẫu thuật dây chằng chéo trước, chiến lược gia Hàn Quốc bày tỏ sự tiếc nuối khi mất đi một nhân tố quan trọng của U22 Việt Nam trong thời gian qua. Ông cho biết ban huấn luyện đang tìm phương án thay thế thông qua các buổi tập đánh giá và trận đấu nội bộ ngày 29/11. HLV Kim Sang Sik gửi lời động viên tới Văn Trường và cho hay sẽ gửi quà thông qua phiên dịch do chưa thể đến thăm trực tiếp.

Hướng tới trận mở màn gặp U22 Lào, ông khẳng định đây là bước khởi đầu quan trọng: “Trận đầu luôn khó. Chúng tôi đã phân tích kỹ để xây dựng phương án tấn công hiệu quả, cố gắng ghi nhiều bàn để tạo lợi thế”.

Bộ 3 cầu thủ của CLB Công an Hà Nội gồm Đình Bắc, Minh Phúc và Lý Đức đã lên hội quân cùng U22 Việt Nam (Ảnh: VFF),

Khi được hỏi về mục tiêu HCV, HLV Kim Sang Sik thừa nhận cảm giác hồi hộp xen lẫn háo hức trong lần đầu dẫn dắt U22 Việt Nam tại SEA Games. “Tôi và các cầu thủ sẽ nỗ lực hết sức để mang về kết quả tốt nhất”, ông nhấn mạnh. Theo kế hoạch, sau buổi tập ngày 29/11, HLV Kim Sang Sik sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức. Toàn đội sẽ di chuyển sang Bangkok vào sáng 1/12 để bắt đầu hành trình tại SEA Games 33.