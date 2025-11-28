Bốn đối tượng dựng dự án tiền ảo, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thế Duy (SN 1981, trú tại phường Hòa Xuân, Đà Nẵng), Nguyễn Phạm Phú Thỏa (SN 1984, trú tại phường Hải Vân, Đà Nẵng), Dương Quang Hải (SN 1985, trú tại phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) và Dương Thanh Kỷ (SN 1985, trú tại phường Hải Vân, Đà Nẵng).

Các đối tượng bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra cảnh sát xác định, từ cuối năm 2020, lợi dụng thông tin trên mạng về chuỗi siêu thị Nhật Bản “Ito-Yokado” sắp ra mắt dự án tiền điện tử, Duy và Thỏa nảy sinh ý đồ dựng dự án ảo đặt tên TOSI, hoạt động theo mô hình đa cấp biến tướng, lấy tiền người tham gia sau trả cho người trước, phần còn lại chiếm đoạt.

Để xây dựng hệ thống kỹ thuật, chúng thuê Hải lập trình, thiết kế chức năng gắn ví điện tử cá nhân vào hệ thống, khiến mọi giao dịch đầu tư chuyển thẳng về ví riêng của nhóm đối tượng.

Bên cạnh đó, nhóm đối tượng liên kết với Kỷ để lập kênh YouTube “TOSI VIETNAM” nhằm mở rộng quy mô hoạt động, sản xuất video quảng cáo sai sự thật, livestream, tổ chức hội thảo và các buổi gặp mặt nhà đầu tư tại nhiều tỉnh thành.

Đồng thời, chúng lôi kéo thêm các “leader” ở nhiều địa phương để hình thành mạng lưới đa cấp rộng khắp.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định nhóm đối tượng chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng của ông N.T.P. và bà H.T.T.V. (trú tại phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn và khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị người bị hại sớm liên hệ trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.