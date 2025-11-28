Hong Kong bắt 8 người nghi liên quan tới thảm kịch cháy chung cư

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: AFP).

Đây là vụ cháy tòa nhà chết chóc nhất thế giới kể từ năm 1980. Nhóm gồm 7 nam và 1 nữ này bao gồm “các chuyên viên tư vấn, nhà thầu phụ giàn giáo và một người trung gian của dự án (sửa khu chung cư)”, theo Ủy ban Độc lập Chống Tham nhũng (ICAC) của đặc khu Hong Kong, Trung Quốc.

Ủy ban trước đó đã mở cuộc điều tra về vụ cháy tại khu nhà ở đang trong quá trình sửa chữa.

Ngọn lửa đã lan qua 7/8 tòa tháp cao tầng của khu chung cư, nơi có tổng cộng gần 2.000 căn hộ, và cháy liên tục hơn 40 giờ trước khi được khống chế.

ICAC cho biết những người bị bắt có độ tuổi từ 40 đến 63 và bao gồm “4 cá nhân thuộc công ty tư vấn của dự án cải tạo lớn tại Wang Fuk Court, gồm 2 giám đốc và 2 quản lý dự án chịu trách nhiệm giám sát dự án”.

Những người còn lại bị bắt gồm 3 nhà thầu phụ giàn giáo và một người trung gian. ICAC, một cơ quan độc lập theo luật định, không cung cấp chi tiết về các hành vi bị cáo buộc dẫn tới việc bắt giữ nghi phạm.

Các điều tra viên của ICAC cũng đã thu giữ tài liệu công việc và hồ sơ ngân hàng từ 13 địa điểm.

Cảnh sát Hong Kong cũng thông báo ngày 27/11 rằng họ đã bắt giữ 3 người đàn ông với cáo buộc ngộ sát trong khuôn khổ cuộc điều tra.

Vụ cháy các chung cư làm dấy lên hàng loạt câu hỏi về quy định an toàn trong hoạt động sửa chữa, cải tạo.

Theo Sở Lao động, cơ quan quản lý đã tiến hành 16 cuộc kiểm tra dự án cải tạo và liên tục gửi cảnh báo bằng văn bản yêu cầu nhà thầu áp dụng các biện pháp phòng cháy thích hợp, ngay từ tuần trước.

Đám cháy, bùng phát vào chiều 26/11, đã được kiểm soát vào cuối ngày 27/11, dù vẫn còn các điểm cháy nhỏ trong một số căn hộ. Ngọn lửa bắt đầu từ một phần giàn giáo tre dựng phục vụ dự án cải tạo và nhanh chóng bao trùm cụm các tòa chung cư nằm sát nhau.

Lãnh đạo cơ quan An ninh Chris Tang trước đó cho biết các nhà điều tra phát hiện các tấm xốp che cửa sổ tại tòa nhà duy nhất không bị cháy lan.

“Những tấm xốp này cực kỳ dễ cháy, và lửa lan rất nhanh, vì vậy chúng tôi nhận thấy sự xuất hiện của chúng là bất thường", ông nói. Lưới và tấm nhựa bọc bên ngoài các tòa nhà cũng bốc cháy dữ dội hơn nhiều so với dự đoán, ông cho biết thêm.

Loại lưới này, thường được làm từ sợi và nhựa, được dùng để ngăn vật liệu xây dựng hoặc các vật khác rơi khỏi giàn giáo tre, vốn được các công ty ở Hong Kong sử dụng phổ biến khi sửa chữa mặt ngoài các tòa nhà.

Mặt khác, đám cháy bùng phát giữa buổi chiều, khi nhiều người vẫn còn thức. Điều đó đặt ra câu hỏi vì sao hệ thống báo cháy không hoạt động. SCMP đưa tin hệ thống báo cháy không kích hoạt dù cư dân đã ngửi thấy mùi khét. Nhiều người chỉ được cảnh báo khi nhân viên bảo vệ gõ cửa từng nhà, khiến họ có rất ít thời gian để sơ tán.