U17 Việt Nam thắng đội trẻ Macau, giành lại ngôi đầu từ tay U17 Malaysia

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Macau diễn ra tối nay (28/11), trên sân vận động thuộc trung tâm bóng đá PVF ở Hưng Yên.

U17 Việt Nam mạnh hơn hẳn so với U17 Macau (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

So với U17 Macau, U17 Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn. Đội bóng của HLV Cristiano Roland chiếm ưu thế trong trận đấu này, trước khi U17 Việt Nam giành thắng lợi chung cuộc 4-0.

Những người ghi bàn cho U17 Việt Nam trong trận đấu này là Duy Khang, Mạnh Quân, Đình Vỹ, Ngọc Sơn.

U17 Việt Nam chiếm ưu thế tại bảng C (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Chiến thắng này giúp cho U17 Việt Nam có 12 điểm sau 4 lượt trận. Đoàn quân của HLV Roland bằng điểm với U17 Malaysia, nhưng chúng ta xếp trên nhờ hơn đối thủ hiệu số bàn thắng bại.

U17 Việt Nam hiện có hiệu số bàn thắng bại là 26/0, còn hiệu số bàn thắng bại của U17 Malaysia là 21/1.

U17 Việt Nam chỉ cần hòa U17 Malaysia ở lượt cuối là có vé vào vòng chung kết giải U17 châu Á (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Trong trận đấu diễn ra chiều nay, U17 Malaysia thắng sát nút U17 Singapore 2-1. Còn ở cặp đấu khác cũng thuộc bảng C, diễn ra hôm nay, U17 Hong Kong (Trung Quốc) thắng U17 Quần đảo Bắc Mariana 4-0.

Với những kết quả này, ở lượt trận cuối diễn ra ngày 30/11 tới đây, U17 Việt Nam chỉ cần hòa U17 Malaysia là có thể giữ được ngôi đầu bảng C, cùng chiếc vé vào vòng chung kết giải U17 châu Á 2026.