Hợp long cầu Tân Bửu trên tuyến Vành đai 3 kết nối hai cao tốc ở Tây Ninh

Dự án đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Tây Ninh đang được các nhà thầu tập trung thi công, đẩy nhanh tiến độ. Hiện hạng mục quan trọng nhất trên tuyến là cầu Tân Bửu bắc qua sông Bến Lức đã được hợp long.

Dự án đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Tây Ninh (thuộc thành phần 7) dài 6,37km, có tổng mức đầu tư hơn 3.040 tỷ đồng. Đến nay, tổng vốn đã bố trí để triển khai dự án đạt 2.282 tỷ đồng, gồm nguồn vốn trung ương và địa phương.

Công nhân đang uốn thép, lắp đặt khung giàn để chuẩn bị đổ bê tông những dầm còn lại trên cầu vượt Tân Bửu. Các hạng mục của dự án đoạn qua địa bàn tỉnh dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay, sẵn sàng chờ kết nối và thông xe với đoạn qua TPHCM.

Khu vực tiếp giáp giữa cầu vượt Tân Bửu và đường tỉnh 830C thuộc gói thầu XL2, gồm 36 trụ cầu. Hiện khu vực cầu tại nút giao này đã hoàn thiện phần thô, công nhân đang thi công lan can và chuẩn bị trải nhựa mặt đường.

Đoạn cuối cầu vượt Tân Bửu dẫn vào “siêu nút giao” Mỹ Yên, nơi kết nối Vành đai 3 với cao tốc Bến Lức - Long Thành và cao tốc TPHCM - Trung Lương. Tại đây, các công nhân đang khẩn trương vận hành xe cơ giới lu nền, chuẩn bị trải đá dăm để nâng cao mặt bằng.

Công nhân đang đục kiểm tra lớp đá dăm trên nền đường Vành đai 3 trước khi trải thảm nhựa. “Cứ cách 40m, chúng tôi phải đục kiểm tra cốt nền. Nếu đạt chuẩn mới được phép thi công lớp nhựa”, một công nhân cho biết.

Tại công trường thi công Vành đai 3, đoạn giáp “siêu nút giao” Mỹ Yên, bụi bay mù mịt mỗi khi xe ben chạy qua, một công nhân phải dùng tay che mặt để tránh bụi.

Trong quá trình thi công nâng nền tuyến đường Vành đai 3, các đơn vị thi công đã chủ động triển khai, lắp đặt hoàn thiện hệ thống lưới điện từ sớm. Việc thực hiện hạng mục này trước giúp đảm bảo tiến độ chung của dự án, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các công đoạn tiếp theo như trải nền và thảm nhựa mặt đường.

Khu vực tiếp giáp giữa tuyến Vành đai 3 với cao tốc Bến Lức - Long Thành được gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Cao tốc Bến Lức - Long Thành đã thông xe tạm một đoạn và dự kiến sẽ kết nối với tuyến Vành đai 3 (đoạn qua Tây Ninh) vào cuối năm nay.

Nút giao Mỹ Yên khởi công từ năm 2022. Công trình đã được thông xe một phần và sẽ hoàn thiện toàn bộ khi nhánh Vành đai 3 chính thức đưa vào khai thác.

Nút giao Mỹ Yên là điểm kết nối giữa Vành đai 3 TPHCM với hai tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành và TPHCM - Trung Lương, tạo thành trục giao thông khép kín bao quanh TPHCM. Công trình này không chỉ giúp giảm lượng xe xuyên tâm qua nội đô mà còn góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics, tăng cường liên kết vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực trọng điểm phía Nam.

Nút giao Mỹ Yên, điểm kết nối giữa cao tốc TPHCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Vành đai 3 (Đồ họa: An Huy).