Cảnh khác lạ trên những "tuyến phố thời trang" ở Hà Nội ngày Black Friday

Ngày “thứ sáu đen tối” (Black Friday) được coi là sự kiện giảm giá lớn nhất trong năm, khi hàng loạt thương hiệu đồng loạt tung ra mức ưu đãi sâu. Đây cũng là dịp để những tín đồ mua sắm thỏa sức lựa chọn các sản phẩm phù hợp với túi tiền, từ thời trang, phụ kiện đến đồ gia dụng, công nghệ (Ảnh: Mạnh Quân).

Tại Hà Nội, ghi nhận trên các tuyến phố vốn nổi tiếng với hoạt động kinh doanh thời trang như Chùa Bộc, Cầu Giấy hay Phạm Ngọc Thạch..., nhiều cửa hàng đồng loạt tung ra hàng loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Mức giảm trải rộng từ 20% đến 80%, thậm chí có nơi treo biển "Thanh lý toàn bộ cửa hàng" nhằm thu hút khách mua sắm trong dịp Black Friday (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào khung giờ trưa, trái ngược với cảnh nhộn nhịp những năm trước, lượng người đổ về các "tuyến phố thời trang" ở Hà Nội năm nay khá thưa thớt (Ảnh: Mạnh Quân).

Khung cảnh trên phố Cầu Giấy và Chùa Bộc khác hẳn mọi năm, không còn cảnh xe cộ xếp kín vỉa hè hay dòng người tấp nập ra vào các cửa hàng. Thay vào đó là sự vắng vẻ, lác đác vài khách ghé mua sắm giữa ngày Black Friday (Ảnh: Mạnh Quân).

Nhiều cửa hàng gần như không có khách ghé mua, tạo nên khung cảnh đìu hiu ngay trong ngày khuyến mãi lớn.

Chị Minh Ngọc, nhân viên một cửa hàng thời trang nữ trên phố Chùa Bộc cho biết: “So với năm ngoái, lượng khách giảm rõ rệt. Mọi năm nhóm khách công sở thường tranh thủ giờ nghỉ trưa ghé mua sắm khá đông, nhưng năm nay thì rất vắng" (Ảnh: Mạnh Quân).

Nhiều chủ cửa hàng nhận định, nguyên nhân chính là thói quen mua sắm chuyển dịch mạnh sang các sàn thương mại điện tử. Việc các nền tảng liên tục tổ chức những ngày sale lớn quanh năm khiến Black Friday không còn sức hút đặc biệt như trước (Ảnh: Mạnh Quân).

Những quầy hàng bày bán trên vỉa hè với mức giá “siêu mềm” cũng chỉ lác đác vài người dừng lại xem hàng rồi nhanh chóng rời đi (Ảnh: Mạnh Quân).

Ghi nhận trên phố Chùa Bộc vào khung giờ tối, lượng khách tới mua sắm có phần khả quan hơn so với buổi trưa, nhưng vẫn kém xa so với cảnh nhộn nhịp những mùa Black Friday trước (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Nhiều cửa hàng chỉ lác đác vài nhóm khách ghé chọn đồ, không còn cảnh chen chân, xếp hàng đông đúc như mọi năm, cho thấy sức hút của ngày hội mua sắm lớn nhất năm tại Hà Nội đang giảm đi rõ rệt (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Đến khoảng 20h, không khí mua sắm trên phố Chùa Bộc có phần sôi động hơn, nhưng lượng khách chủ yếu chỉ tập trung ở một vài cửa hàng nổi bật, trong khi nhiều cửa hàng khác vẫn khá vắng vẻ (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Tại những cửa hàng hút khách, xe cộ xếp kín vỉa hè, thậm chí tràn xuống lòng đường, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp hiếm hoi giữa "phố thời trang" (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).