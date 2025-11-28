Hoa hậu Lý Kim Thảo rạng rỡ trên “ghế nóng”, truyền cảm hứng cho sinh viên

Mới đây, Hoa hậu Lý Kim Thảo gây chú ý khi đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại cuộc thi The Face University 2025 - Gương mặt Đại sứ Sinh viên 2025. Năm nay, cuộc thi được đầu tư với quy mô lớn, hứa hẹn mang đến cơ hội tỏa sáng, bứt phá và truyền cảm hứng cho sinh viên toàn quốc.

Buổi ghi hình diễn ra tại TPHCM trong 3 ngày. Có 30 gương mặt sáng giá từ các trường đại học ở TPHCM tham gia buổi tuyển chọn nhưng chỉ có 18 người được đi tiếp, đồng nghĩa có 12 thí sinh sẽ bị loại.

Bộ 3 huấn luyện viên của chương trình gồm Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2023 Trần Tuyết Như, Á hậu 1 Miss Grand Việt Nam 2024 Lê Phan Hạnh Nguyên và Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021 Lý Kim Thảo chính thức bước vào “cuộc chiến” giành lấy 6 thí sinh xuất sắc về đội của mình.

Hoa hậu Lý Kim Thảo đầu tư chỉn chu cho vai trò huấn luyện viên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong buổi ghi hình đầu tiên, Hoa hậu Lý Kim Thảo "ghi điểm" nhờ đầu tư chỉn chu về hình ảnh, trang phục. Cô chọn hai bộ váy ngắn của nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn và nhà thiết kế Đăng Hoàng, khoe thân hình cân đối và đôi chân thon dài.

Người đẹp nói, cô muốn tạo dấu ấn cá nhân và mang đến thông điệp về sự bản lĩnh, tự tin cho các thí sinh. Lý Kim Thảo tiết lộ: “Tôi thức dậy từ 4h sáng đến trường quay đúng hẹn theo lịch của ê-kíp để chuẩn bị cho buổi quay hình đầu tiên”.

Hoa hậu cho biết, tiếp xúc với các bạn trẻ mang đến nguồn cảm hứng mới mẻ và năng lượng tích cực cho cô. Qua đó, cô cũng nhớ lại hình ảnh ngày xưa của mình, đặc biệt là thời chập chững vào nghề.

Lý Kim Thảo khẳng định bản thân không quan trọng thắng thua, chỉ cần công tâm để tìm ra thí sinh giỏi. Trong hậu trường trước giờ ghi hình, bộ ba huấn luyện viên vui vẻ trò chuyện, quay clip "đu trend" (bắt xu hướng) cùng nhau.

Hoa hậu Lý Kim Thảo hạnh phúc khi truyền cảm hứng cho sinh viên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đăng quang ngôi vị Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021, Lý Kim Thảo có nhiều hoạt động gắn liền với các dự án quảng bá du lịch, góp phần đưa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến gần hơn với du khách quốc tế.

Đặc biệt, cô là hoa hậu hiếm hoi được chọn đảm nhận vai trò Đại sứ Du lịch của nhiều tỉnh thành như Đại sứ Du lịch tỉnh Phú Thọ 2024, Đại sứ Du lịch tỉnh Bạc Liêu (cũ), Đại sứ Du lịch tỉnh Cà Mau 2025...

Vừa qua, Lý Kim Thảo cũng sắp xếp công việc ở TPHCM để về quê nhà đồng hành cùng các hoạt động quảng bá du lịch của tỉnh Cà Mau, trong đó có Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II - 2025, diễn ra từ ngày 16 đến 22/11.

Lý Kim Thảo (SN 1996, quê Bạc Liêu cũ) cao 1,72m, số đo 3 vòng 86-59-93cm. Người đẹp đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021. Sau cuộc thi, cô thường xuyên tham gia các hoạt động quảng bá du lịch. Người đẹp bày tỏ mong muốn góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với du khách quốc tế.

