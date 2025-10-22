Hiện trạng đường vành đai 3.100 tỷ ở Tây Ninh xuống cấp sau 2 năm thông xe

Tuyến đường Vành đai TP Tân An, với tổng mức đầu tư 3.100 tỷ đồng và chiều dài gần 23km, đang đối mặt với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng chỉ sau chưa đầy 2 năm đưa vào khai thác, gây mất an toàn giao thông.

Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng đã khẩn trương tiến hành cào bóc và thảm nhựa lại một số đoạn hư hỏng nặng nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Đoạn đường hư hỏng nặng nhất được ghi nhận là từ nút giao cao tốc TPHCM - Trung Lương đến Quốc lộ 62. Tại đây, công nhân đang tích cực rải đá dăm, lu nền và đổ nhựa vá các vị trí bong tróc, ổ gà.

Tại phường Khánh Hậu, một đoạn đường bị bong tróc đã được cào bóc và thảm lại nhựa.

Gần nút giao Quốc lộ 62, nhiều ổ gà cũng đã được cào bóc và đổ bê tông vá lại. Khu vực thi công được che chắn cẩn thận, chờ bê tông khô cứng trước khi cho phép phương tiện lưu thông trở lại.

Sau khi hoàn tất việc thảm nhựa, cọc tiêu cảnh báo đã được đặt từ xa để hạn chế phương tiện đi vào khu vực nhựa đường chưa khô, đảm bảo an toàn tối đa.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đoạn trên tuyến đường Vành đai TP Tân An, đặc biệt là gần cầu Bảo Định, nền đường bị bong tróc, xuất hiện ổ gà và nhựa bị dồn cục. Mặc dù đã được đánh dấu hư hỏng, những vị trí này vẫn chưa được sửa chữa.

Gần cầu Vàm Cỏ Tây, tình trạng ổ gà xuất hiện rải rác, buộc các phương tiện phải giảm tốc độ để tránh nguy hiểm.

Đường Vành đai TP Tân An không chỉ là tuyến giao thông huyết mạch mà còn nổi bật với cầu Bảo Định, được thiết kế độc đáo với hai trụ giữa dải phân cách, mỗi trụ gắn bốn đồng hồ hiển thị giờ. Tuyến đường này còn có ba cây cầu lớn khác là cầu Vàm Cỏ Tây, cầu bắc qua cao tốc TPHCM - Trung Lương và cầu Rạch Tranh 2.

Nút giao giữa đường Vành đai TP Tân An và cao tốc TPHCM - Trung Lương đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối khu vực, giúp các phương tiện tránh đi vào nội đô, giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Trước tình hình xuống cấp, ngày 19/10, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cùng lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường. Ông Lâm yêu cầu các địa phương được bàn giao quản lý tuyến đường khẩn trương duy tu, sửa chữa, khắc phục ngay các vị trí hư hỏng để đảm bảo an toàn giao thông.

Đường Vành đai TP Tân An được quy hoạch là tuyến đường đô thị, dự kiến sau năm 2030 sẽ mở rộng lên 6 làn xe. Tuyến đường này kết nối cao tốc TPHCM - Trung Lương, Quốc lộ 62, Quốc lộ 1 đi TPHCM và các tỉnh miền Tây, miền Đông, góp phần giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 62, Quốc lộ 1 và tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua phường Long An.

Tuyến đường Vành đai TP Tân An, tỉnh Tây Ninh dài gần 23km (Đồ họa: An Huy).