Khám phá Discovery - doanh nghiệp muốn làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Liên quan đến việc đăng ký làm dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tuy số lượng hồ sơ tài liệu doanh nghiệp gửi đến nhiều, song qua rà soát, nhiều doanh nghiệp ý tưởng đầu tư còn chưa rõ ràng, thiếu năng lực cả về đầu tư và tài chính, thậm chí nhiều hồ sơ doanh nghiệp còn thiếu thông tin, địa chỉ liên hệ.

Tại buổi họp ngày 27/11, có 5 đơn vị đăng ký tham dự là Công ty TNHH Việt Nam 3000 (Tập đoàn Đầu tư và phát triển Việt Nam), Công ty CP Tập đoàn Discovery, Công ty CP Vận tải đường sắt Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (Thaco), và Công ty CP Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed.

Trong đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Discovery (Discovery Group) là đơn vị "gây tò mò" vì có ít thông tin được truyền thông rộng rãi. Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ông Nguyễn Nam Thiều chia sẻ mong muốn được hợp tác đầu tư vào dự án theo phương án kinh doanh thu hồi vốn.

Tuy nhiên, khi được hỏi về quy mô nhân sự, vốn đầu tư của Discovery Group và năng lực thực hiện dự án, ông Thiều cho hay tập đoàn có nhân sự khoảng 70 người và tổng vốn khoảng 2.000-3.000 tỷ đồng, chỉ bằng 0,2% tổng mức đầu tư của dự án (67 tỷ USD).

Ông Nguyễn Nam Thiều, Chủ tịch Hội đồng quản trị Discovery Group (Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng).

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Discovery Group được thành lập năm 2016, có vốn điều lệ ban đầu 260 tỷ đồng. Bốn cổ đông sáng lập gồm Công ty cổ phần Đầu tư Discovery Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư & Du lịch Danko, bà Nguyễn Ngọc Anh, ông Nguyễn Tiến Thiều.

Trên website của mình, tập đoàn tự giới thiệu đang đầu tư đa ngành từ bán dẫn, bất động sản, M&A, xăng dầu và khoáng sản.

Discovery Group có 6 công ty con và thành viên gồm Discovery Petro hoạt động trong lĩnh vực năng lượng; Danko Travel hoạt động trong lĩnh vực du lịch; Discovery Siltron hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao; Discovery Royal hoạt động trong lĩnh vực bất động sản; Discovery Agecare hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi và Discovery Home hoạt động trong lĩnh vực đầu tư vào lĩnh vực bất động sản nhà ở.

Trong lĩnh vực bất động sản, tập đoàn là chủ đầu tư các dự án Discovery Point, Discovery Angel, Discovery Riverside, Discovery Charm, Discovery Royal, Discovery Aqua, Discovery Luxury, Hạ Long Discovery Tower. Tuy nhiên, phần lớn trong đó phóng viên Dân trí không thể tìm thấy thông tin.

Trong lĩnh vực bán dẫn, Discovery Group cho biết có một công ty thành viên cung cấp giải pháp cho thị trường Nhật, Pháp và một phần tại Việt Nam. Các sản phẩm chính gồm giải pháp tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin, sản phẩm ngoại vi; chuỗi công viên phần mềm.

Ngày 21/9, Discovery Group công bố trên website nghiên cứu và đề xuất kỹ thuật - tài chính cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Tập đoàn này cam kết huy động 100% vốn từ doanh nghiệp và đối tác quốc tế, thay vì phụ thuộc ngân sách Nhà nước.

Theo đại diện doanh nghiệp, mô hình này vừa giảm áp lực nợ công, vừa mở ra cơ hội hợp tác chiến lược với các tập đoàn công nghệ và tài chính toàn cầu, tạo nền tảng vững chắc cho tính khả thi dự án.

Discovery Group cam kết triển khai dự án chỉ trong 6 năm (+1 năm chuẩn bị) với tổng vốn 63 tỷ USD. Thời gian khai thác 69 năm sau đó bàn giao toàn bộ tài sản và công nghệ cho Nhà nước. Dự án sẽ có tỷ lệ nội địa hóa hơn 70%, xây dựng chuỗi cung ứng và công nghiệp phụ trợ đường sắt trong nước, biến Việt Nam thành trung tâm sản xuất và bảo dưỡng khu vực.

Về phương án kỹ thuật, ông Jurgen Czilinsky, Phó chủ tịch của Discovery Group, cho biết: “Chúng tôi đã chọn được giải pháp kỹ thuật tốt nhất và quan trọng hơn, chúng tôi đã tạo dựng được một liên minh chiến lược nhằm mục tiêu lâu dài là nâng tầm năng lực công nghiệp đường sắt Việt Nam, đảm bảo dự án này mang lại lợi ích kinh tế vĩ mô và bền vững nhất cho quốc gia”.