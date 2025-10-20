Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Bác

Sáng 20/10, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV khai mạc tại Hà Nội. Đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ khóa XV, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trước phiên khai mạc, các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra trong 40 ngày, kéo dài đến giữa tháng 12. Khác với những kỳ họp trước, lần này Quốc hội sẽ họp liên tục và không nghỉ giữa kỳ, để nhanh chóng hoàn thiện các nội dung công việc đề ra.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 66 nội dung, nhóm nội dung, bao gồm 49 dự án luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV được đánh giá là một "kỳ họp lịch sử".

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội thành kính tri ân, tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Kỳ họp thứ 10 vừa tiến hành các nội dung của kỳ họp thường kỳ, vừa thực hiện việc tổng kết nhiệm kỳ khóa XV.

Trong 49 luật dự kiến được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 có Luật An ninh mạng (sửa đổi toàn diện Luật An ninh mạng và sửa đổi toàn diện Luật An toàn thông tin mạng thành 1 luật); Luật Báo chí (sửa đổi); Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (sửa đổi); Luật Quy hoạch (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Viên chức (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự…

4 nghị quyết quan trọng cũng sẽ được Quốc hội thông qua, gồm 3 nghị quyết về cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Bộ Tài chính về phát triển giáo dục và đào tạo; tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân nhân; hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV là kỳ họp hết sức đặc biệt với ý nghĩa khép lại một nhiệm kỳ nhiều đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, đồng thời đặt nền tảng cho chặng đường phát triển mới của Quốc hội.

Cũng tại kỳ họp cuối của nhiệm kỳ khóa XV, Quốc hội sẽ xem xét để quyết định một số nội dung nhân sự thuộc thẩm quyền, bao gồm việc bầu, phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo cấp cao trong bộ máy Nhà nước.

