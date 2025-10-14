Quốc hội không chất vấn thành viên Chính phủ trong kỳ họp cuối nhiệm kỳ

Chiều 14/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần 3 về việc chuẩn bị kỳ họp 10 Quốc hội khóa XV.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết dự kiến tại kỳ họp 10, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung. Trong đó gồm 50 luật, 3 nghị quyết lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh (Ảnh: Hồng Phong).

Ngoài ra còn có 13 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu, làm cơ sở để thực hiện quyền giám sát và xem xét các nội dung theo quy định.

Theo ông Mạnh, kỳ họp thứ 10 khai mạc vào sáng 20/10, dự kiến bế mạc ngày 12/12. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 41 ngày và Quốc hội sẽ họp liên tục để tập trung hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp cuối năm với khối lượng công việc khổng lồ, Quốc hội sẽ giảm thời gian nghe trình bày các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, báo cáo công tác hằng năm để có nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến.

Quốc hội cũng sẽ không tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Thay vào đó, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận ở hội trường báo cáo tổng hợp việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Riêng với dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội cho hay nội dung này dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 10 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Tuy nhiên, ngày 22/9, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng Nghị quyết của Quốc hội giải quyết được các vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga (Ảnh: Hồng Phong).

Vì vậy, Văn phòng Quốc hội đề nghị trước mắt cho thể hiện tên nội dung trên trong dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp là Dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai (hoặc Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai).

Việc trình và xem xét 50 dự án luật tại kỳ họp thứ 10 khiến Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga băn khoăn về chất lượng và lo ngại thời gian gấp gáp sẽ không đánh giá tác động chính sách khi thông qua.

Bà đề nghị lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ yêu cầu các cơ quan hai bên phải có giải pháp tăng cường, đảm bảo chất lượng các dự án luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi cũng đề nghị Bộ Tư pháp cần “gác cổng căng hơn” để đảm bảo chất lượng của các dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng do các dự án luật thông qua tại kỳ họp thứ 10 rất cấp bách nên không thể nào đánh giá được tác động, nhưng việc thông qua luật là cần thiết để tháo gỡ điểm nghẽn, vướng mắc hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp chiều 14/10 (Ảnh: Hồng Phong).

Theo Chủ tịch Quốc hội, kỳ họp thứ 10 chỉ thông qua các dự án luật theo thủ tục rút gọn, còn các dự án luật theo quy trình bình thường sẽ để sang Quốc hội khóa XVI. Trường hợp không thể sửa luật, phải thể hiện bằng nghị quyết để địa phương có thể triển khai thực hiện ngay khi có các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đề nghị Chính phủ xác định mức độ ưu tiên của các dự án luật, Chủ tịch Quốc hội lưu ý “nội dung nào không được phải rút ra ngay, như Luật Đất đai sửa đổi, lúc đầu cũng quyết liệt lắm, nhưng thấy kham không nổi thì phải thôi”.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát hồ sơ tài liệu, gửi kịp để đại biểu Quốc hội có thời gian nghiên cứu, tránh trình trạng hôm sau Quốc hội thảo luận mà chiều nay mới gửi, đại biểu không kịp nghiên cứu trước khi cho ý kiến hoặc bấm nút thông qua.