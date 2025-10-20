Khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội bầu và phê chuẩn nhiều chức danh lãnh đạo

Sáng 20/10, Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ khóa XV.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh nhấn mạnh đây là kỳ họp hết sức đặc biệt với ý nghĩa khép lại một nhiệm kỳ nhiều đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, đồng thời đặt nền tảng cho chặng đường phát triển mới của Quốc hội.

Quốc hội tiến hành khối lượng công việc lớn nhất từ trước đến nay

Các nội dung được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này, theo ông Lê Quang Mạnh, vừa tiến hành các nội dung của kỳ họp thường kỳ, vừa thực hiện việc tổng kết nhiệm kỳ khóa XV.

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra trong 40 ngày, kéo dài đến giữa tháng 12. Khác với những kỳ họp trước, lần này Quốc hội sẽ họp liên tục và không nghỉ giữa kỳ, để nhanh chóng hoàn thiện các nội dung công việc đề ra.

Các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV (Ảnh: Phạm Thắng).

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 66 nội dung, nhóm nội dung, bao gồm 49 dự án luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Trong 49 luật dự kiến được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 có Luật An ninh mạng (sửa đổi toàn diện Luật An ninh mạng và sửa đổi toàn diện Luật An toàn thông tin mạng thành 1 luật); Luật Báo chí (sửa đổi); Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (sửa đổi); Luật Quy hoạch (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Viên chức (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự…

4 nghị quyết quan trọng cũng sẽ được Quốc hội thông qua, gồm 3 nghị quyết về cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Bộ Tài chính về phát triển giáo dục và đào tạo; tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân nhân; hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu Tạ Thị Yên (Ảnh: Quang Phúc).

Về công tác nhân sự, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Yên cho biết trên cơ sở quyết định của Trung ương và tờ trình của các cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội sẽ xem xét để quyết định một số nội dung nhân sự thuộc thẩm quyền, bao gồm việc bầu, phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo cấp cao trong bộ máy Nhà nước.

Bà khẳng định toàn bộ quy trình nhân sự được thực hiện theo đúng quy định của Hiến pháp, pháp luật, đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch. Đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện quyền và trách nhiệm trước nhân dân, cử tri thông qua việc bỏ phiếu kín, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

“Công tác nhân sự tại kỳ họp này là bước kiện toàn bộ máy cuối nhiệm kỳ, vừa chuẩn bị cho nhiệm kỳ Quốc hội mới, vừa tạo nền tảng cho bộ máy Nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn dưới sự lãnh đạo của Đảng nên công tác nhân sự được thực hiện thận trọng, đúng quy trình”, bà Yên nhấn mạnh.

Cũng theo lãnh đạo Ban Công tác Đại biểu, các cơ quan có thẩm quyền đang hoàn tất các quy trình, hồ sơ nhân sự theo đúng quy định.

Trước đó, Hội nghị Trung ương 13 đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khoá XV bầu các chức danh: Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu của Quốc hội.

Trung ương cũng cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị giới thiệu Quốc hội phê chuẩn các chức danh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Nhiều đổi mới trong cách thức tổ chức

Tại cuộc họp báo thông tin về kỳ họp hôm 17/10, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển nhận định kỳ họp thứ 10 có khối lượng nội dung công việc lớn nhất từ trước tới nay; xem xét, quyết định về nội dung lập pháp nhiều nhất so với tất cả các kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển (Ảnh: Quang Phúc).

Về những điểm mới tại kỳ họp lần này, ông Hiển cho biết Quốc hội sẽ rút ngắn thời gian trình bày tờ trình; bố trí trình bày lồng ghép một số báo cáo.

Quốc hội cũng sẽ nghe trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận tại tổ, hội trường theo nhóm đối với một số dự án luật, nghị quyết, báo cáo về cùng lĩnh vực.

Đáng chú ý, trong kỳ họp cuối nhiệm kỳ, Quốc hội không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn. Thay vào đó, Chính phủ, các cơ quan sẽ gửi báo cáo đầy đủ, các đại biểu Quốc hội sẽ gửi chất vấn bằng văn bản để người được chất vấn trả lời liên tục từ nay đến kỳ họp thứ 10. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ tổng hợp báo cáo và bố trí Quốc hội họp trong một buổi về nội dung này.