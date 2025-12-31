Thứ trưởng Bộ Công an lý giải quy định lắp camera ở khoang xe khách

Chiều 31/12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố 15 luật, pháp lệnh đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua.

Thông tin về những điểm mới của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã bổ sung quy định xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Trần Thường).

Theo đó, ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe.

Cũng theo luật sửa đổi, xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

Lý giải việc bổ sung các quy định này, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết quy định được bổ sung nhằm tăng cường quản lý, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi gây mất an toàn, vi phạm pháp luật trên phương tiện giao thông đường bộ, hướng tới ngăn ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Đồng thời, trong luật cũng quy định lộ trình thực hiện phù hợp để bảo đảm tính khả thi, tránh lãng phí nguồn lực, tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thời gian chuẩn bị điều kiện cần thiết để tuân thủ pháp luật.

Một nội dung đáng chú ý khác sau khi sửa đổi là luật đã bỏ quy định ô tô kinh doanh vận tải hành khách phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em khi chở trẻ em trên xe, để phù hợp thực tiễn.

Toàn cảnh buổi họp báo (Ảnh: Trần Thường).

Theo quy định của luật, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên ô tô, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế, trừ xe chỉ có một hàng ghế. Người lái xe cũng phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Cùng với đó, luật mới quy định thời gian lái xe liên tục của người lái xe không quá 4 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Thời gian làm việc của người lái xe trong một ngày, một tuần thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

Theo quy định tại hiện hành, thời gian lái xe của người lái ô tô không quá 10 giờ trong 1 ngày và không quá 48 giờ trong 1 tuần; lái xe liên tục không quá 4 giờ và bảo đảm các quy định có liên quan của Bộ luật Lao động.

Như vậy, luật mới đã bỏ quy định thời gian lái xe của người lái ô tô là không quá 10 giờ trong 1 ngày và không quá 48 giờ trong 1 tuần.