Kỳ họp Quốc hội cuối cùng của nhiệm kỳ khóa XV sẽ là một kỳ họp lịch sử

Chiều 15/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì cuộc họp về một số nội dung chủ yếu chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, quyết định khối lượng lập pháp nhiều nhất từ trước đến nay. Kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để đánh giá, tổng kết nhiệm kỳ, quyết định các vấn đề trọng đại quốc gia và đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì cuộc họp về một số nội dung chủ yếu chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV (Ảnh: Đoàn Bắc).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Quốc hội và Chính phủ đã phối hợp chuẩn bị từ sớm, từ xa cho kỳ họp thứ 10. Những nội dung Chính phủ trình được các cơ quan của Quốc hội phát huy trách nhiệm rất cao để thẩm tra với các cuộc họp liên tục. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Chính phủ sớm trình các nội dung còn lại với tài liệu, hồ sơ đầy đủ, kỹ lưỡng, chất lượng.

Nêu rõ kỳ họp thứ 10 diễn ra khoảng 40 ngày và có thể kéo dài hơn, hai bên đã thống nhất việc bố trí chương trình kỳ họp khoa học, chặt chẽ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục xác định tiến độ, người chịu trách nhiệm rõ ràng với các nội dung của kỳ họp; tập trung ưu tiên, tránh dàn trải trong thảo luận tại tổ và tại hội trường; tiếp thu, giải trình phải rõ ràng.

Bên cạnh đó, theo Chủ tịch Quốc hội, cần tăng cường thảo luận, phản biện, lắng nghe đa chiều để tiếp thu, giải trình bảo đảm chính xác, thuyết phục, chất lượng, nhất là những vấn đề còn ý kiến khác nhau.

Mặt khác, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường số hóa, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, tăng cường minh bạch, xây dựng Quốc hội số, hướng tới Quốc hội thông minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Theo Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành tốt 9 kỳ họp bất thường, 9 kỳ họp thường kỳ và kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng đây sẽ tiếp tục là một kỳ họp lịch sử, sẽ thành công với sự phối hợp, chung sức, đồng lòng, cộng đồng trách nhiệm giữa Quốc hội và Chính phủ.

Về phía Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã luôn đồng hành, chia sẻ, tạo mọi điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong việc xem xét, thông qua các cơ chế, chính sách quan trọng để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Thủ tướng, vừa qua, Quốc hội và Chính phủ đã hoàn thành khối lượng lớn công việc với yêu cầu rất cao.

Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan chủ trì xây dựng hồ sơ, tài liệu, các Phó Thủ tướng phụ trách tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chủ động, phối hợp với các cơ quan của Quốc hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý các cơ quan cần khẩn trương, kịp thời thể chế hóa các Nghị quyết mới của Bộ Chính trị để phát huy hiệu quả nhanh nhất.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Chính phủ và bộ trưởng tham gia đầy đủ các phiên họp, trao đổi, giải trình, cung cấp thông tin, tài liệu cho đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội về những vấn đề đại biểu và dư luận quan tâm thuộc lĩnh vực phụ trách.

Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan được phân công thay mặt Chính phủ trình bày tờ trình, báo cáo, giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội mà vắng mặt trong kỳ họp do tháp tùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi công tác phải báo cáo Thủ tướng để phân công người thay, đồng thời thông tin, báo cáo lại Quốc hội kịp thời.