Trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH để người dân đón Tết

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 36về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết, Thủ tướng chỉ đạo theo dõi sát tình hình thị trường, có phương án chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá bất hợp lý.

Với những mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, Thủ tướng chỉ đạo có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá theo thẩm quyền.

Người dân được hướng dẫn cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội VSSID (Ảnh: BHXH TPHCM).

Bộ Tài chính được giao chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo đảm đầy đủ, kịp thời.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu thực hiện chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2 và 3) vào kỳ chi trả tháng 2 nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui xuân, đón Tết.

Việc chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với các đối tượng đã có tài khoản được người đứng đầu Chính phủ quán triệt, bảo đảm công tác chi trả được thực hiện chính xác, nhanh chóng, thuận tiện.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng tăng cường điều tiết, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển.

Cùng với đó, đơn vị cần tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe và xử lý nghiêm vi phạm về chở quá số người quy định, tăng giá vé trái quy định.

Triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông và khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông nhất là các tuyến kết nối khu vực thành phố Hà Nội, TPHCM, đầu mối giao thông lớn (nhà ga, sân bay, bến cảng)… cũng là yêu cầu được Thủ tướng quán triệt.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Thủ tướng đề cập là bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước và các lễ hội đầu năm.

Ngoài ra, Thủ tướng nhắc nhở các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống lãng phí, tiêu cực.

“Thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp với mọi hình thức”, Chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu không sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi….; không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia.

Cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công và không cổ xúy các hoạt động mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội.