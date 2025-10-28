Lâm Đồng ngập lụt, đèo kết nối Đà Lạt sạt lở

Trong hai ngày 26 và 27/10, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp bị ngập sâu, gây thiệt hại đáng kể về kinh tế. Mưa lũ cũng làm sạt lở nhiều vị trí trên đèo Sông Pha (nối Khánh Hòa - Lâm Đồng) và quốc lộ 28B (nối Mũi Né - Đà Lạt), ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện.

Giao thông chia cắt, sơ tán dân

Chiều và đêm 27/10, mưa lớn kết hợp lũ từ thượng nguồn đổ về khiến khu dân cư và vùng sản xuất của người dân tại các thôn Định An, K'Rèn, K'Long của xã Hiệp Thạnh bị ngập sâu.

Theo người dân địa phương, nước bắt đầu dâng từ 15h và đến 22h cùng ngày gây ngập 1-1,5m ở nhiều vị trí. Nước lũ dâng cao, gây ngập quốc lộ 20 qua địa bàn, làm giao thông qua khu vực tạm thời gián đoạn.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân vùng ngập lụt tại xã Hiệp Thạnh đến nơi an toàn (Ảnh: An Chi).

Trong đêm, chính quyền xã Hiệp Thạnh phối hợp cùng các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng bố trí lực lượng tại các vị trí xung yếu để đảm bảo an toàn cho người dân. Đồng thời, tổ chức sơ tán người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Theo chính quyền xã Hiệp Thạnh, rạng sáng 28/10, nước lũ tại địa phương bắt đầu rút, một số hộ dân trở về dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả thiên tai. Bước đầu, xã Hiệp Thạnh ghi nhận lũ dâng ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân, gây thiệt hại hàng chục ha rau, hoa.

Trong khi đó, các địa phương ven biển Lâm Đồng như phường Bình Thuận, phường Phan Thiết, xã Tuyên Quang cũng chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Ông Huỳnh Trọng Phương, Chủ tịch UBND xã Tuyên Quang, cho biết, trong ngày 27/10, nước từ thượng nguồn đổ về sông Cà Ty đã gây ngập hàng chục ha thanh long của người dân. Nhiều vị trí, cây trồng bị ngập sâu 1-1,5m, gây thiệt hại nặng về kinh tế. Nước lũ dâng cao cũng gây ngập cầu Đúc, chia cắt tuyến giao thông kết nối giữa xã Tuyên Quang và phường Bình Thuận.

Vùng sản xuất thanh long của người dân Lâm Đồng chìm trong biển nước (Ảnh: Phan Anh).

Tại phường Bình Thuận, do nước lũ dâng cao trong đêm 27/10 nên lực lượng chức năng phải sơ tán hơn 130 hộ dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Ghi nhận tại xã D’ran, chiều 27/10, nước lũ dâng cao gây ngập cục bộ các tuyến đường, khu sản xuất nông nghiệp ven suối của người dân. Ông Nguyễn Văn Hữu, Bí thư Đảng ủy xã D’ran cho biết, mưa lũ trên địa bàn làm nữ giáo viên tiểu học bị cuốn trôi, tử vong.

“Rạng sáng 28/10, thi thể nữ giáo viên được lực lượng chức năng tìm thấy cách vị trí gặp nạn ban đầu gần 500m”, ông Nguyễn Văn Hữu cho biết. Hiện, chính quyền xã D’ran phối hợp cùng các cơ quan chức năng thống kê thiệt hại, thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ.

Nhiều tuyến đèo sạt lở

Mưa lũ những ngày qua cũng làm nhiều tuyến đèo ở Lâm Đồng bị sạt lở, gây cản trở giao thông.

Vào khoảng 16h ngày 27/10, khối lượng lớn đất đá từ taluy dương đổ ập xuống quốc lộ 28B đoạn thuộc địa bàn xã Phan Sơn.

Ông Mai Hồng Đăng, Chủ tịch UBND xã Phan Sơn, cho biết, sạt lở không gây thiệt hại về người và tài sản song tuyến giao thông qua khu vực bị gián đoạn. Đến 18h cùng ngày, lực lượng chức năng di chuyển đất đá, cơ bản khắc phục hiện trường sạt lở để đảm bảo phương tiện lưu thông.

Ô tô di chuyển qua khu vực sạt lở đất trên quốc lộ 28B (Ảnh: Văn Minh).

Trong khi đó, vào khoảng 18h ngày 27/10, lực lượng chức năng ghi nhận hiện trường sạt lở đất xảy ra trên đèo Sông Pha (hay còn gọi là đèo Ngoạn Mục) nối Khánh Hòa - Lâm Đồng. Hiện trường vụ sạt lở đất thuộc địa bàn xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Tại đây, khối lượng lớn đất đá từ trên cao đổ ập xuống vùi lấp mặt đường đèo, khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc.

Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, thông tin, hiện trường sạt lở đất trên đèo Sông Pha và quốc lộ 28B đã được cơ quan chức năng xử lý, thông xe trong đêm 27/10.

“Hiện tại, một số vị trí trên đèo Gia Bắc nối Di Linh với Phan Thiết bị sạt lở, giao thông bị gián đoạn. Chúng tôi phối hợp cùng các đơn vị liên quan xử lý đất đá để sớm thông tuyến”, Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp nói.

Theo ông Nguyễn Văn Tiếp, hiện tại, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng chính quyền các địa phương, cắt cử lực lượng túc trực tại các tuyến đèo nói trên để điều tiết giao thông. Đồng thời nắm bắt diễn biến sạt lở đất để đưa ra phương án phân luồng, xử lý sự cố, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Lãnh đạo Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cẩn trọng trong việc di chuyển qua các cung đèo, đặc biệt khu vực có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn.