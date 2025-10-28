Tìm thấy thi thể nữ giáo viên bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

Sáng 28/10, lãnh đạo xã D’ran (Lâm Đồng) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn trôi ở địa bàn.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hồng Bảo Hân (SN 1999, trú tại xã D’ran), giáo viên Trường Tiểu học Ka Đô 2. Khu vực phát hiện thi thể cách hiện trường nữ giáo viên gặp nạn ban đầu khoảng 500m.

Cơ quan chức năng triển khai lực lượng tìm kiếm nữ giáo viên bị lũ cuốn trong đêm 27/10 (Ảnh: Văn Minh).

Trong sáng nay, cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục, bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà lo hậu sự.

Trước đó, như Dân trí thông tin, chiều 27/10, trên địa bàn xã D’ran xuất hiện mưa lớn kéo dài làm một số khu vực ven suối, đường giao thông ở địa phương ngập nặng. Đến khoảng 17h30, người dân trình báo cơ quan chức năng về việc chị Hân nghi bị lũ cuốn trôi.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng xã D’ran cùng các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc tìm kiếm.