Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện nhiều tuyến đường trong 2 ngày

Tối 24/12, Phòng CSGT Hà Nội cho biết vừa có phương án phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, diễn ra từ ngày 26/12 đến ngày 27/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, phường Từ Liêm và Cung Thể thao Quần Ngựa, phường Ngọc Hà, TP Hà Nội.

Theo đó, để đảm bảo an ninh, an toàn, thông suốt phục vụ đại hội, Công an Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Công an Hà Nội tổ chức phương án phân luồng giao thông (Ảnh: Ngọc Tiến).

Thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện:

Từ 13h30 đến 23h ngày 26/12.

Từ 6h30 đến 12h30 ngày 27/12.

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện:

Tạm cấm đối với các ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên và hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường: Phạm Hùng (đoạn từ Phạm Hùng - Mễ Trì đến Phạm Hùng - Trần Duy Hưng).

Tiếp đó là Đại lộ Thăng Long (làn đường tiếp giáp với Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đoạn từ Phạm Hùng - Trần Duy Hưng đến đường gom Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Liễu Giai, Văn Cao (làn đường tiếp giáp với Cung Thể thao Quần ngựa), Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Hùng Vương, Chu Văn An, Điện Biên Phủ.

Ngoài ra, còn có đường Nguyễn Tri Phương, Độc Lập, Hoàng Văn Thụ, Nghi Tàm, Thanh Niên, Hoàng Hoa Thám (đoạn từ Hoàng Hoa Thám - dốc Tam Đa đến Hoàng Hoa Thám - Hùng Vương), Vạn Phúc, Lê Hồng Phong, Hoàng Diệu, Lê Duẩn, Hàng Lọng, Trần Bình Trọng, Trần Nhân Tông (đoạn từ Trần Nhân Tông - Quang Trung đến Trần Nhân Tông - Lê Duẩn).

Đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Trần Hưng Đạo - Quán Sứ đến Trần Hưng Đạo - Dã Tượng), Tràng Thi (đoạn từ Tràng Thi - Thợ Nhuộm đến Tràng Thi - Quang Trung), Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ Phạm Ngọc Thạch - Xã Đàn đến Phạm Ngọc Thạch - Đào Duy Anh) và Đào Duy Anh.

Để đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ đại hội, cảnh sát yêu cầu người tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ phải khẩn trương chuyển hướng sát vào lề đường bên phải theo chiều di chuyển, hoặc vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất.

Nhà chức trách cho biết thêm trong thời gian diễn ra đại hội, Công an Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế theo tuyến đường như sau:

Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh...) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...) di chuyển theo tuyến: cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội, Bắc Giang - quốc lộ 18 - đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên... và ngược lại.

Hoặc các phương tiện từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh...) đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên...) di chuyển theo tuyến: cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Văn Khê - Quang Trung - quốc lộ 6 - đi các tỉnh Phú Thọ, Sơn La hoặc Ngọc Hồi - quốc lộ 1A - tỉnh lộ 427 - quốc lộ 21B - quốc lộ 6... và ngược lại.

Đối với các phương tiện từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi hướng Đại lộ Thăng Long: đi theo tuyến Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - quốc lộ 32 - tỉnh lộ 70 - đi Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Trong thời gian cấm, tạm cấm các phương tiện, Công an Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình các tuyến xe khách, hạn chế hoạt động trên các tuyến đường theo nội dung thông báo.