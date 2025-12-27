Tổng thống Trump: Kế hoạch 20 điểm của Ukraine chỉ có giá trị khi Mỹ đồng ý

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phản ứng trước sự lạc quan của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về kế hoạch hòa bình 20 điểm của Kiev.

“Ông ấy chưa có gì cho đến khi tôi phê chuẩn. Vì vậy, chúng ta sẽ xem ông ấy có gì”, ông Trump nói với Politico.

Những phát biểu này được đưa ra chỉ vài ngày trước cuộc gặp trực tiếp dự kiến vào ngày 28/12 giữa ông Trump và ông Zelensky. Nhà lãnh đạo Ukraine đang thúc đẩy việc không nhượng bộ lãnh thổ và yêu cầu các bảo đảm an ninh trong các cuộc thảo luận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến với Nga đã kéo dài hơn 3 năm.

Bản dự thảo đề xuất 20 điểm của ông Zelensky nêu ra kế hoạch yêu cầu lực lượng Nga rút khỏi các vùng Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy và Kharkov, đồng thời thành lập một quỹ trị giá 800 tỷ USD cho các nỗ lực phục hồi hậu chiến.

“Mỗi cuộc gặp và mỗi cuộc trao đổi đều đưa chúng ta đến gần hơn với kết quả mong muốn”, ông Zelensky nói với Kyiv Post, trước cuộc gặp trực tiếp dự kiến với ông Trump.

Tuy vậy, ông Trump cũng bày tỏ triển vọng tích cực đối với cuộc gặp vào cuối tuần này.

“Tôi nghĩ mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp với ông ấy. Tôi cũng nghĩ mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp với Tổng thống Nga Vladimir Putin”, ông Trump nói, đồng thời cho biết ông kỳ vọng sẽ nói chuyện với nhà lãnh đạo Nga “trong thời gian sớm nhất mà tôi muốn”.

Ông Trump đã gặp ông Putin tại Alaska vào giữa tháng 8 với kỳ vọng thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa đạt được một lệnh ngừng bắn.

Con rể của ông Trump là Jared Kushner cùng đặc phái viên Steve Witkoff đã dẫn dắt các cuộc đàm phán trong nhiều tháng, với sự hỗ trợ của Ngoại trưởng Marco Rubio.

Ông Zelensky cho biết rằng ông đã “thảo luận một số chi tiết thực chất” của tiến trình đàm phán hòa bình đang diễn ra với ông Kushner và ông Witkoff.

“Có những ý tưởng tốt có thể hướng tới một kết quả chung và một nền hòa bình lâu dài. An ninh thực chất, phục hồi thực chất và hòa bình thực chất là điều tất cả chúng ta đều cần. Mỹ, châu Âu và mọi đối tác đang hỗ trợ chúng tôi. Tôi hy vọng những hiểu biết đạt được cùng các ý tưởng chúng tôi đã trao đổi sẽ chứng tỏ là hữu ích", ông Zelensky viết trên nền tảng mạng xã hội X.

Trong khi đó, Euractiv đưa tin, các đồng minh của Ukraine sẽ họp vào tháng 1/2026 để hoàn tất các bảo đảm an ninh sau khi đạt được lệnh ngừng bắn. Họ được cho cũng sẽ thảo luận khả năng triển khai quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine.

Theo một nguồn tin từ Điện Élysée, sáng kiến này đang được triển khai trong khuôn khổ cái gọi là “Liên minh sẵn sàng hành động", một nhóm quốc gia sẵn sàng đảm nhận các cam kết an ninh cụ thể cho Ukraine sau khi giai đoạn chiến sự kết thúc.

Hàng chục quốc gia, do Pháp và Anh dẫn đầu, đã làm việc trong nhiều tháng qua về các bảo đảm an ninh cho Ukraine. Các cuộc thảo luận bao gồm sự hiện diện của quân đội, hỗ trợ tài chính, cung cấp vũ khí và các cơ chế khác nhằm răn đe Nga.

Đồng thời, một số bảo đảm, đặc biệt là từ phía Mỹ, vẫn đang được thảo luận. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết của các bảo đảm an ninh có giá trị ràng buộc pháp lý.