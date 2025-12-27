Cậu bé tiểu ra máu vì làm điều dại dột khi mẹ tịch thu điện thoại

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) đã tiếp nhận bệnh nhi B.N.T.N. (13 tuổi, nam, ngụ Vĩnh Long) trong tình trạng rối loạn đông máu do ngộ độc thuốc diệt chuột.

Sau khi bị mẹ thu điện thoại để tập trung ôn thi, nam sinh 13 tuổi đã uống thuốc diệt chuột trong 4 ngày liên tục (Ảnh minh họa: Getty).

Trong quá trình khai thác bệnh sử, các bác sĩ phát hiện trong 4 ngày liên tiếp, trẻ đã uống thuốc diệt chuột Broma 0,005% (hoạt chất bromadiolone), mỗi ngày uống lượng ít khoảng nửa gói.

Khi đưa trẻ đi viện, người nhà có mang theo túi thuốc có thành phần hóa học bromadiolone. Đây là một loại thuốc chống đông mạnh thuộc nhóm siêu warfarin, là thuốc kháng đông chống vitamin K.

Đến ngày thứ 5, khi đang học tại trường, trẻ xuất hiện tình trạng tiểu máu và mệt nhiều, không sốt. Em được đưa vào Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu và được chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột, gây rối loạn đông máu. Tại đây, các bác sĩ đã sơ cứu rửa dạ dày, cho uống than hoạt và chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Trẻ tiếp tục được hỗ trợ hô hấp, rửa dạ dày, cho uống than hoạt và theo dõi xét nghiệm đông máu hàng ngày. Kết quả cho thấy tình trạng rối loạn đông máu diễn tiến nặng.

Các bác sĩ đã chỉ định điều trị vitamin K1 liều cao (20mg mỗi 6 giờ) liên tục trong 3 ngày. Sau điều trị, tình trạng tiểu máu của trẻ cải thiện rõ.

Theo BSCKII Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bệnh nhi phải điều trị ít nhất 3-4 tuần mới có thể dần ổn định, không còn biểu hiện xuất huyết trên lâm sàng, xét nghiệm chức năng gan và đông máu về gần bình thường.

Trẻ tiếp tục uống vitamin K1 và được theo dõi thêm ít nhất 5 ngày sau khi ngưng thuốc, do bromadiolone có thể tồn tại trong mô cơ thể nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng.

Khi tình trạng sức khỏe ổn định, trẻ cho biết việc uống thuốc diệt chuột xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, sau khi bị mẹ tịch thu điện thoại để tập trung ôn thi. Hiện bệnh nhi được khám và tư vấn hỗ trợ sức khỏe tinh thần bởi các chuyên gia tâm lý tại bệnh viện.

Từ trường hợp này, BS Tiến khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt quan tâm đến tâm lý trẻ ở lứa tuổi vị thành niên. Việc giáo dục con nên linh hoạt, khéo léo, cần gần gũi làm bạn với con để có lời khuyên phù hợp tâm sinh lý của con, tránh áp đặt hoặc sử dụng biện pháp cấm đoán, la mắng gay gắt, dễ khiến trẻ có những hành động nông nổi, nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng.