Hơn 144.000 lao động ra nước ngoài, hướng tới thị trường thu nhập cao

Vượt kế hoạch, thị trường châu Âu nổi lên

Chiều 26/12, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tiếp tục duy trì quy mô lớn trong bối cảnh kinh tế - xã hội ổn định và hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng.

Trong năm 2025, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt 144.345 người, vượt 11% so với kế hoạch đề ra. Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất với hơn 64.600 người, tiếp đến là Đài Loan (Trung Quốc) với hơn 57.000 lao động và Hàn Quốc với hơn 11.600 lao động.

Đáng chú ý, bên cạnh các thị trường truyền thống, một số thị trường châu Âu như Đức, Ba Lan, Hungary, Romania… ghi nhận xu hướng tăng rõ nét, nhất là trong các lĩnh vực điều dưỡng, hộ lý và lao động kỹ thuật. Đây được xem là tín hiệu cho thấy hoạt động đưa lao động ra nước ngoài đang từng bước dịch chuyển sang các thị trường có yêu cầu cao hơn về kỹ năng và trình độ.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Không chỉ gia tăng về số lượng, năm 2025 cũng ghi nhận bước tiến đáng kể trong hoàn thiện thể chế. Cục Quản lý lao động ngoài nước đã tham mưu trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 112/2021/NĐ-CP về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; đồng thời xây dựng các thông tư mới liên quan đến chi phí dịch vụ, môi giới, hướng tới minh bạch hóa và bảo vệ tốt hơn quyền lợi người lao động.

Song song đó, nhiều bản ghi nhớ hợp tác lao động với các quốc gia, đối tác nước ngoài được ký kết hoặc gia hạn, tạo hành lang pháp lý ổn định cho hoạt động đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài trong giai đoạn tới.

Ông Vũ Trường Giang, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước báo cáo tại Hội nghị (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Di cư lao động tăng nhanh, người trẻ đổi cách chọn tương lai

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tùng, Quyền Trưởng phòng Kiểm tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo cho biết, nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài của người dân hiện nay đang gia tăng rất nhanh, đặc biệt dưới hình thức di cư lao động. Xu hướng này thể hiện rõ tại nhiều địa phương, nhất là những tỉnh có truyền thống đưa lao động ra nước ngoài.

Theo ông Tùng, tư duy lựa chọn con đường học tập - việc làm của người dân, nhất là giới trẻ, đã có nhiều thay đổi so với trước đây. Tại một số địa phương, việc phân luồng trong giáo dục được thực hiện sớm, khiến không ít học sinh sau khi tốt nghiệp lớp 12 lựa chọn đi làm việc ở nước ngoài thay vì tiếp tục học đại học.

"Nhiều em cho rằng, sau 4-5 năm lao động ở nước ngoài, khi trở về vẫn có thể tiếp tục học đại học, trong khi đã tích lũy được vốn và kinh nghiệm sống", ông Tùng chia sẻ.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Quyền Trưởng phòng Kiểm tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Ông cũng dẫn ví dụ tại một số địa phương như Hà Tĩnh, nơi có hàng chục nghìn người đang làm việc ở nước ngoài, trong đó không ít lao động đã dịch chuyển sang các thị trường châu Âu. Xu hướng người lao động tìm đến những thị trường mới, có thu nhập cao hơn như Anh và một số nước châu Âu, thay vì chỉ tập trung vào Nhật Bản hay Hàn Quốc, đang đặt ra nhiều bài toán cho công tác quản lý và hoạch định chính sách.

Bước sang năm 2026, Bộ Nội vụ đặt mục tiêu đưa khoảng 112.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tập trung vào các thị trường thu nhập cao, ổn định. Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, đây là con số đã được nghiên cứu kỹ, phù hợp với bối cảnh thực tiễn hiện nay. Tuy nhiên, khối lượng công việc đặt ra là rất lớn, nhất là trong bối cảnh chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, cùng với việc sửa đổi nhiều văn bản pháp luật quan trọng trong lĩnh vực này.

Từ thực tiễn đó, ông Tùng kiến nghị cần đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức bộ máy và nhân sự, nhất là đối với các đơn vị làm công tác kiểm tra, pháp chế, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng nặng nề trong thời gian tới.

Đổi tư duy quản lý, bảo vệ người lao động là trung tâm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động của Cục Quản lý lao động ngoài nước đã đạt được trong năm 2025. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng thẳng thắn cho rằng so với yêu cầu và kỳ vọng đặt ra, vẫn còn nhiều hạn chế cần nghiêm túc nhìn nhận.

Theo Thứ trưởng, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài chịu tác động mạnh từ bối cảnh quốc tế biến động nhanh, trong khi cơ chế quản lý hiện hành chưa theo kịp sự gia tăng về nhu cầu và quy mô di cư lao động. Trong bối cảnh đó, Cục Quản lý lao động ngoài nước giữ vai trò trung tâm trong việc thiết kế cơ chế, công cụ và hành lang pháp lý để điều tiết hoạt động này.

"Người dân, doanh nghiệp và cả phía đối tác nước ngoài đều nhìn vào Cục như tuyến cuối, là nơi chịu trách nhiệm khi xảy ra vấn đề", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Từ thực tiễn quản lý, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng chỉ ra nhiều bất cập nổi lên, trong đó có tình trạng lao động vi phạm pháp luật ở nước ngoài, chất lượng nguồn lao động chưa cao, cũng như việc một số doanh nghiệp buông lỏng quản lý, để xảy ra thu phí cao, thiếu minh bạch, gây thiệt thòi cho người lao động. Ông đặc biệt lưu ý, phần lớn lao động đi làm việc ở nước ngoài là người nông dân, hoàn cảnh khó khăn, phải vay mượn để xuất cảnh nhưng lại gánh thêm nhiều khoản chi phí bất hợp lý.

Thứ trưởng thẳng thắn cho rằng tư duy, cách làm cũ trong giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn tồn tại, chưa thực sự chuyển sang tinh thần phục vụ và hậu kiểm theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ.

"Những gì không phù hợp thì phải thay đổi ngay, thay đổi từ tư duy đến cách làm, để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Nhìn về năm 2026, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhận định bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, khiến hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đối mặt với nhiều thách thức hơn cơ hội. Trước yêu cầu mới, Thứ trưởng yêu cầu Cục Quản lý lao động ngoài nước tập trung hoàn thiện thể chế, tham mưu sửa đổi Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và xây dựng Chiến lược đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Bên cạnh đó, cần tái cấu trúc thị trường và nâng cao chất lượng nguồn lao động, chuyển từ phái cử lao động giản đơn sang thúc đẩy di chuyển lao động có tay nghề; siết chặt công tác kiểm tra, giám sát doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ trưởng đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Cục Quản lý lao động ngoài nước phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, chuyên nghiệp, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2026, lấy người lao động làm trung tâm của mọi chính sách và hoạt động quản lý.