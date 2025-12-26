Hai cậu bé đi lạc nhiều ngày, "dạt" từ Lào sang Nghệ An

Ngày 26/12, Công an xã Hữu Kiệm (Nghệ An) phối hợp các đơn vị liên quan và lực lượng chức năng tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) bàn giao 2 cháu bé đi lạc cho người thân.

Trước đó vào chiều tối ngày 24/12, người dân bản Khe Tỳ (xã Hữu Kiệm) phát hiện 2 cháu bé có biểu hiện đi lạc nên báo công an.

Công an xã Hữu Kiệm phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu Nậm Cắn bàn giao cháu bé người Lào đi lạc về với gia đình (Ảnh: Ngô Hùng).

Nhận tin báo, Công an xã Hữu Kiệm khẩn trương cử cán bộ xuống địa bàn, đưa 2 cháu về trụ sở để bảo đảm an toàn. Thời điểm này, 2 cháu bé có biểu hiện đói, mệt, không nói được tiếng phổ thông.

Cán bộ công an là người dân tộc Mông được cử làm việc với 2 cháu bé để xác minh thông tin.

Kết quả xác minh thông tin ban đầu cho thấy, cháu Xồng Cồ Lỉ (SN 2014, trú tỉnh Xiêng Khoảng) và Ngô Văn Long (SN 2014, dân tộc Mông, quê tỉnh Thái Nguyên, theo bố mẹ sang Lào sinh sống nhiều năm) bị lạc nhiều ngày, không nhớ đường về.

Trong thời gian đi lạc, các cháu xin thức ăn của người dân hoặc hái hoa quả dọc đường để ăn đỡ đói.

Công an xã Hữu Kiệm bàn giao cháu Long cho người thân (Ảnh: Ngô Hùng).

Công an xã Hữu Kiệm đã liên hệ trực tiếp với Công an tỉnh Xiêng Khoảng để xác minh nhân thân 2 cháu bé, đồng thời nhờ phía nước bạn liên hệ với người thân các cháu.

5 tiếng sau, người thân cháu Lỉ và cháu Long đã liên hệ với Công an xã Hữu Kiệm. Theo thông tin từ gia đình, cháu Lỉ và cháu Long rời nhà từ ngày 18/12, di chuyển đến khu vực cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn chơi sau đó bị đi lạc.

Gia đình các cháu đã tổ chức tìm kiếm nhiều ngày nhưng không có kết quả. Khi biết tin các cháu đi lạc đến xã Hữu Kiệm (cách cửa khẩu Nậm Cắn, xã Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An khoảng 30km), đang được công an chăm sóc, người thân các cháu rất vui mừng.

Ngày 26/12, Công an xã Hữu Kiệm phối hợp với Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn hoàn tất các thủ tục theo quy định, bàn giao cháu Xồng Cổ Lỉ cho người thân.

Cùng ngày, người thân cháu Long ở tỉnh Thái Nguyên cũng đã đến trụ sở Công an xã Hữu Kiệm đón cháu về nhà.