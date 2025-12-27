Hà Nội chốt thời hạn xóa bỏ hoàn toàn chợ cóc

UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 373/KH-UBND về triển khai các giải pháp xử lý chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát.

Theo kế hoạch, trên cơ sở tuyên truyền, rà soát, phân loại các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát, UBND các xã, phường được yêu cầu xây dựng phương án và tổ chức xóa bỏ toàn bộ các chợ tạm, điểm kinh doanh tự phát theo lộ trình cụ thể.

Theo đó, đối với nhóm 1 gồm các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, là “điểm nóng” ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị, gây bức xúc dư luận, phải hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/1/2026.

Đối với nhóm 2 là các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát có dưới 50 hộ kinh doanh, hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2026.

Nhóm 3 gồm các điểm kinh doanh tự phát có từ 50 đến 100 hộ, hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/12/2026.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở người dân bán hàng trên cầu Long Biên (Ảnh: Toàn Vũ).

Đối với các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát có trên 100 hộ kinh doanh, tồn tại lâu dài, tính chất phức tạp, thành phố yêu cầu hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2027.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các xã, phường xử lý, giải tỏa triệt để các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn quản lý; đồng thời không để tái phát hoặc hình thành mới, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, văn minh đô thị và vệ sinh an toàn thực phẩm, với yêu cầu “làm đến đâu dứt điểm đến đó”.

Bên cạnh đó, Hà Nội yêu cầu bố trí địa điểm kinh doanh phù hợp cho các tiểu thương bị giải tỏa, đưa vào hoạt động tại các chợ theo quy định; gắn với việc đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp chợ theo Kế hoạch phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.