Mai anh đào Đà Lạt bung nở, du khách mê mẩn check-in

Mai anh đào nở rực trên đồi chè đẹp nhất Đà Lạt (Video: Minh Hậu).

Những ngày cận Tết Dương lịch 2026, mai anh đào trên đồi chè Cầu Đất, phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng đồng loạt bung nở, nhuộm tím không gian. Khung cảnh lãng mạn kết hợp khí hậu trong lành, mát mẻ làm người dân, du khách thích thú.

Chị Võ Cao Thùy Huyên, du khách đến từ tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: "Qua các kênh truyền thông, tôi biết mai anh đào Đà Lạt bắt đầu nở hoa nên đã thu xếp công việc để cùng người thân, bạn bè thực hiện chuyến du lịch. Tôi rất hạnh phúc khi được đắm mình vào không gian đầy mai anh đào ở Đà Lạt".

Những gốc mai anh đào ở đồi chè Cầu Đất được người dân trồng từ khoảng 30 năm trước để phân định các lô, thửa vườn chè, tạo cảnh quan đường giao thông. Theo người dân địa phương, vào cuối tháng 10, mai anh đào bắt đầu trút lá và thường nở hoa vào dịp Tết Dương lịch.

Mai anh đào nở hoa kết hợp những luống chè xanh mướt bên dưới tạo nên không gian lãng mạn, làm du khách thích thú.

Theo người dân vùng Cầu Đất Đà Lạt, mùa hoa mai anh đào thường kéo dài trong nhiều tuần.

Một du khách đắm mình trong không gian mai anh đào ở đồi chè Cầu Đất.

Theo người dân, mai anh đào nở hoa cũng là lúc Đà Lạt bước vào giai đoạn thời tiết đẹp nhất trong năm.

Chị Lê Ngọc Trúc Vy, trú tại Phan Rang, Khánh Hòa chia sẻ, biết tin mai anh đào nở rộ, chị cùng những người bạn điều khiển xe máy lên Đà Lạt, trải nghiệm. "Cung đường từ Phan Rang lên Đà Lạt phải leo đèo, dốc quanh co với chặng đường gần 100km nên khá vất vả. Vậy nhưng khi đến đồi chè, được ngắm nhìn không gian lãng mạn thì mọi mệt mỏi tan biến", Trúc Vy niềm nở.

Nữ du khách đắm mình trong không gian thơ mộng đồi chè Cầu Đất Đà Lạt.

Dịp này, các nhiếp ảnh gia cũng về đồi chè Cầu Đất Đà Lạt "săn ảnh", lưu giữ khoảng khắc thơ mộng của "xứ sở sương mù".

Nữ du khách chụp hình, lưu giữ kỷ niệm chuyến trải nghiệm Đà Lạt.

Đông đảo người dân, du khách khắp nơi đổ về đồi chè Cầu Đất ngắm cảnh, chụp hình mai anh đào.

Theo ghi nhận, ngoài khu vực đồi chè Cầu Đất, mai anh đào tại một số tuyến phố trung tâm Đà Lạt bắt đầu nở hoa, du khách thích thú thưởng lãm.