Một cô gái nghi bị lũ cuốn ở Lâm Đồng

Khuya 27/10, lực lượng chức năng xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm người phụ nữ nghi bị nước lũ cuốn trôi.

Mưa lớn ở Lâm Đồng gây ngập lụt vùng sản xuất thanh long (Ảnh: Phan Anh).

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, mưa lớn kéo dài làm một số khu vực ven suối, đường giao thông ở xã D’ran ngập nặng. Đến khoảng 17h30, người dân trình báo cơ quan chức năng về việc một cô gái khoảng 27 tuổi (trú tại xã Đ’ran) nghi bị lũ cuốn trôi.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng xã D’ran cùng các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc tìm kiếm.

Đến 22h20, việc tìm kiếm nạn nhân vẫn được triển khai. Hiện, gia đình chưa liên lạc được với cô gái nghi bị lũ cuốn ở Lâm Đồng.

Trong ngày 27/10, mưa lớn ở Lâm Đồng khiến nhiều khu vực dân cư, đường giao thông bị ngập cục bộ. Mưa lũ khiến đèo Sông Pha nối Lâm Đồng - Khánh Hòa, quốc lộ 28B nối Mũi Né - Đà Lạt bị sạt lở.