Nguyên Vũ nói về "Say một đời vì em": Bài hát AI tạo, bất ngờ khi bị kiện

Gần đây, tranh cãi xung quanh bản quyền ca khúc Say một đời vì em khiến khán giả quan tâm.

Tối 26/12, ca sĩ Nguyên Vũ lên tiếng về ồn ào xoay quanh ca khúc này. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ cho biết, sau khi nghe bài hát Say một đời vì em trên kênh của Ken Quách, anh liên hệ nhạc sĩ với mong muốn được hát ca khúc.

Ken Quách cho Nguyên Vũ biết, bài hát được tạo từ AI (trí tuệ nhân tạo), đã bán lại cho Hương My Bông. Ken Quách đã cung cấp số điện thoại của Hương My Bông để Nguyên Vũ làm việc trực tiếp với tác giả này.

Trao đổi với Nguyên Vũ, Hương My Bông chia sẻ, thấy bài hay nên mua lại từ Ken Quách, đồng thời giới thiệu thêm một số bài (do AI sáng tác) khác và cho biết đã mua tổng cộng 4 bài AI.

Ca sĩ Nguyên Vũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ đó, Nguyên Vũ và Hương My Bông bắt đầu làm việc với nhau. Mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng và thoải mái.

Trong quá trình bàn bạc để làm MV, anh và Hương My Bông thống nhất, xem đây là một dự án hợp tác chung nghiêm túc, với mục tiêu rất rõ ràng: Phát hành chính thức lần đầu trên kênh YouTube của Nguyên Vũ và chỉ giới hạn trong phạm vi hai anh em thực hiện, không chia sẻ hay cho bên thứ ba sử dụng.

Nam ca sĩ cũng cho biết, sản phẩm được hai bên làm nghiêm túc ngay từ đầu, xem như lần phát hành chính thức đầu tiên của bài hát bằng hình thức MV. Anh đầu tư thời gian, công sức, ê-kíp và cảm xúc để làm nên bản thu và hình ảnh chỉn chu với định hướng sử dụng trong phạm vi hai người.

Nguyên Vũ cũng nhấn mạnh trong quá trình làm việc, Hương My Bông là người chủ động nhờ hỗ trợ bảo vệ bản quyền và mong muốn gỡ những video khác đang sử dụng bài hát, vì sợ ảnh hưởng đến việc phát hành bản chính thức.

Trước khi thu âm, Hương My Bông có gửi cho Nguyên Vũ bản beat (nhịp nền) do AI tạo ra. Tuy nhiên, Nguyên Vũ đã chủ động làm lại toàn bộ phần beat và hòa âm phối khí mới hoàn toàn, vì anh tin rằng mỗi sản phẩm khi đã gắn tên mình thì phải có dấu ấn lao động sáng tạo thật sự.

"Hai anh em có nhiều cuộc gọi thoại trao đổi về cảm xúc và cách thể hiện bài hát. Sau khi thu âm xong, Hương My Bông còn hỏi tôi có muốn mua lại toàn bộ bài hát này hay không, điều đó cho thấy giữa hai anh em lúc đó hoàn toàn là sự trao đổi cởi mở và thiện chí.

Khi dựng MV, tôi rất cẩn thận hỏi Hương My Bông về tác giả sẽ ghi như thế nào, bút danh ra sao, bản quyền ghi thế nào, không phải để hơn thua, mà để mọi thứ minh bạch, rõ ràng, và để đơn vị hỗ trợ YouTube của tôi có cơ sở bảo vệ bài hát đúng cách", anh kể lại.

Sau khi MV chính thức ra mắt, Nguyên Vũ và ê-kíp cũng chủ động truyền thông, chia sẻ, phổ biến bài hát, với mong muốn sản phẩm được đón nhận xứng đáng với công sức của cả hai.

Tuy nhiên theo Nguyên Vũ, sau khi MV phát hành, Hương My Bông gần như không còn trao đổi với anh. Và gần đây, anh bất ngờ thấy thông tin My Bông muốn kiện anh.

Nam ca sĩ khẳng định rằng, cô chưa từng có bất kỳ trao đổi hay làm rõ nào trực tiếp với anh trước khi sự việc được đưa ra bên ngoài.

Nguyên Vũ xác nhận với phóng viên Dân trí, thông tin trên trang cá nhân là những điều anh muốn chia sẻ với khán giả, đồng nghiệp giữa ồn ào về ca khúc Say một đời vì em.

“Tôi viết những dòng này không để kết luận ai đúng, ai sai. Cũng không để phủ nhận bất kỳ quyền lợi hợp pháp nào của ai. Tôi chỉ mong sự thật được nhìn nhận đầy đủ hơn - rằng đây là một dự án hợp tác chung, được hai bên trao đổi, đồng thuận và triển khai công khai từ đầu. Những gì thuộc về danh dự, uy tín và cảm xúc của một người nghệ sĩ cũng được tôn trọng”, anh bày tỏ.

Dưới chia sẻ của Nguyên Vũ trên trang cá nhân, Hương My Bông cũng để lại bình luận về sự việc. Cô đề nghị nam ca sĩ đăng đầy đủ và nguyên văn các nội dung liên quan, không cắt ghép, áp đặt sự việc một chiều.

Cô cũng cho rằng, mình chỉ đồng ý bằng lời nói cho Nguyên Vũ thực hiện 1 MV cover duy nhất đối với ca khúc Say một đời vì em.

Ngoài việc đó, cô không ký kết, không chuyển nhượng, không thỏa thuận độc quyền và không ủy quyền cho Nguyên Vũ dưới bất kỳ hình thức khai thác nào khác.

Hương My Bông nói, ca khúc Say một đời vì em do cô sáng tác, phần phối khí do Ken Quách thực hiện. Điều này đã được cô xác nhận nhất quán trong các trao đổi và tài liệu liên quan.

Hương My Bông không đồng ý với việc ca khúc bị diễn giải hoặc truyền thông theo hướng khác với nguồn gốc sáng tác nêu trên.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hương My Bông cho biết, các vấn đề tiếp theo, cô sẽ để cho luật sư vào cuộc nên không muốn nói gì thêm.

Trước đó, tác giả Hương My Bông xác nhận, cô đã chính thức nhận được Giấy xác nhận quyền tác giả do Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) cấp cho ca khúc Say một đời vì em.

Liên quan đến việc tranh chấp bản quyền, Hương My Bông cho biết, cô đã ủy quyền cho luật sư hoàn thiện hồ sơ khởi kiện ca sĩ Nguyên Vũ cùng ông Thi Hoàng - người tự nhận là luật sư của nam ca sĩ.

Hương My Bông chia sẻ thêm rằng, cô không muốn biến câu chuyện thành đề tài ồn ào trên mạng xã hội. Sau khi làm việc với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC), cô đã ủy quyền toàn bộ cho đơn vị này xử lý các vấn đề liên quan đến tranh chấp.

Nữ tác giả cho biết cô không quen biết, chưa từng gặp và không có bất kỳ mối liên hệ cá nhân nào với các bên liên quan ngoài phạm vi công việc. Toàn bộ quá trình ký kết, quản lý quyền tác giả, cô chỉ làm việc duy nhất với VCPMC.

Liên quan đến vụ việc, Hương My Bông nói, cô sẽ chia sẻ một lần duy nhất, công khai và rõ ràng trong buổi livestream vào tối 28/12 tới.

Trước đó, ca khúc Say một đời vì em là bản nhạc "làm mưa làm gió" trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó đoạn điệp khúc của bài hát được sử dụng trong hàng loạt video ngắn trên TikTok và được nhiều ca sĩ cover, trong đó có Hà Nhi.

Sự phổ biến nhanh chóng cũng kéo theo tranh luận, nhiều người cho rằng Say một đời vì em là sáng tác của AI.

Tác giả Hương My Bông (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhưng Hương My Bông cho biết, bài hát do cô sáng tác, Ken Quách phối khí và sản xuất bản âm nhạc.

Theo đó, Ken Quách cũng đã ký chuyển nhượng toàn bộ quyền tác giả bản phối cho Hương My Bông ngày 11/9 và xác nhận bằng email lẫn biên bản rằng mình không phải đồng tác giả.