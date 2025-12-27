Vinpearl có tổng giám đốc mới

Công ty cổ phần Vinpearl (mã chứng khoán: VPL) chính thức bổ nhiệm bà Ngô Thị Hương làm Tổng giám đốc thay cho ông Đặng Thanh Thủy.

Doanh nghiệp nêu việc bổ nhiệm bà Ngô Thị Hương là bước đi nhằm củng cố năng lực lãnh đạo, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bền vững và mở rộng vị thế công ty trên thị trường du lịch, nghỉ dưỡng Việt Nam”, Vinpearl cho biết.

Bà Hương có 8 năm gắn bó với hệ sinh thái Vingroup (Ảnh: Vinpearl).

Theo giới thiệu, bà Ngô Thị Hương (sinh năm 1982) có bằng thạc sĩ của trường University of London (Anh), và chứng chỉ của nhiều tổ chức nghề nghiệp uy tín trong nước và quốc tế: Viện Kế toán Quản trị Anh Quốc (CIMA, CGMA), Viện Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), Hội Kiểm toán viên Việt Nam (VACPA) và Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA).

Gia nhập hệ sinh thái Vingroup từ năm 2017, bà từng đảm nhiệm các vị trí chủ chốt tại Công ty TNHH Logistics Vincom, Công ty cổ phần Vinpearl.

Trước đó, ngày 25/12, công ty này có công bố thông tin bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm của ông Đặng Thanh Thủy, Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Vinpearl. Ông Thủy gia nhập công ty này từ năm 2004.

Theo báo cáo tài chính quý III, Vinpearl ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh cốt lõi đạt 3.094 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận gộp 819 tỷ đồng, cao gấp hơn 7 lần cùng kỳ năm 2024, và lợi nhuận sau thuế đạt 169 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng qua, tổng doanh thu vận hành đạt 12.700 tỷ đồng, trong đó doanh thu thuần từ dịch vụ khách sạn toàn hệ thống xấp xỉ 8.100 tỷ đồng (tăng 27%), lợi nhuận sau thuế hơn 428 tỷ đồng. Vinpearl hiện quản lý, vận hành 58 cơ sở tại 20 tỉnh, thành phố.