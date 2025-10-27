Quốc lộ 28B bị gián đoạn do sạt lở ở Lâm Đồng

Ngày 27/10, lực lượng chức năng xã Phan Sơn đã phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh Lâm Đồng khơi thông đất, đá tại hiện trường vụ sạt lở để thông tuyến quốc lộ 28B.

Mưa lớn ở Lâm Đồng khiến đất, đá đổ ập xuống vùi lấp một đoạn quốc lộ 28B (Ảnh: Văn Minh).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, mưa lớn ở Lâm Đồng khiến lượng đất, đá từ taluy dương bất ngờ đổ xuống quốc lộ 28B, đoạn qua xã Phan Sơn. Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người và phương tiện, nhưng khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn.

Lực lượng chức năng xã Phan Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý, thu dọn đất đá và điều tiết giao thông. Đến khoảng 18h cùng ngày, công tác khắc phục sạt lở hoàn tất, các phương tiện có thể lưu thông trở lại.

Đất, đá tại hiện trường vụ sạt lở được di chuyển, đảm bảo các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 28B ở Lâm Đồng (Ảnh: Văn Minh).

Trong những ngày qua, mưa lớn ở Lâm Đồng kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp tại phường Phan Thiết, phường Bình Thuận và xã Tuyên Quang (tỉnh Lâm Đồng) bị ngập cục bộ. Mưa lũ đã ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

Tuyến quốc lộ 28B, đoạn qua địa bàn xã Phan Sơn, là khu vực có nhiều taluy âm, dương cao hàng chục mét. Hiện nay, đoạn đường được cơ quan chức năng thi công, nâng cấp, cải tạo, nhiều vị trí taluy cao, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi mưa lớn.