Vụ học viên trung tâm công tác xã hội tử vong: Tạm giữ 8 đối tượng

Ngày 27/12, nguồn tin cho biết Công an tỉnh Quảng Ninh đang tạm giữ hình sự ít nhất 8 đối tượng liên quan vụ học viên N.H.N. (SN 2008, trú phường Hà Lầm) tử vong tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà.

Trước đó, theo UBND tỉnh Quảng Ninh, khoảng 11h20 ngày 23/12, UBND phường An Sinh nhận được tin báo về vụ việc xảy ra tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2), khu phố Trại Lốc.

Một số đối tượng bị tạm giữ (Ảnh: Đ.X.).

Buổi sáng cùng ngày, trung tâm tổ chức cho các học viên lao động nhổ cỏ tại khu vực đồi Trại Lốc. Trong quá trình này đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát giữa học viên N.H.N. với một số học viên khác.

Học viên N. bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều. Đến khoảng 14h, do tình trạng sức khỏe diễn biến xấu, trung tâm phối hợp gia đình đưa nạn nhân về nhà riêng.

Sau đó, học viên N.H.N. tử vong tại nhà. Số người liên quan trực tiếp đến vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.

Ngay khi xảy ra sự việc, chính quyền phường An Sinh đã chỉ đạo Công an phường phối hợp bảo vệ hiện trường, xác minh vụ việc và báo cáo Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

UBND phường An Sinh cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân.