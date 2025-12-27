Hải Phòng quy trách nhiệm chủ tịch xã nếu để xảy ra đốt rác gây ô nhiễm

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu ký ban hành chỉ thị triển khai các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn thành phố.

Hình ảnh đốt rác các loại, gồm cả rác thải là túi nilon tại bãi rác ở xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng sáng 9/1 (Ảnh: Hoàng Dũng).

Theo chỉ thị, trong tháng 11 và đầu tháng 12, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại một số thời điểm trên địa bàn thành phố chạm mức “xấu” và “rất xấu”. Số ngày có chất lượng không khí “kém”, “xấu” gia tăng so với cùng kỳ.

Tình trạng ô nhiễm tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người dân, nhất là trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh nền về hô hấp, tim mạch.

Nguyên nhân ô nhiễm được xác định đến từ nhiều lĩnh vực, gồm khí thải giao thông, sản xuất công nghiệp, xây dựng và các hoạt động đốt mở như đốt rác sinh hoạt, phụ phẩm nông nghiệp, đốt tại làng nghề. Yếu tố khí tượng bất lợi làm gia tăng tích tụ bụi mịn PM2.5.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, công bố, cảnh báo kịp thời AQI; tăng cường kiểm tra các nguồn phát thải lớn, xử lý nghiêm vi phạm. Thành phố yêu cầu nâng cao hiệu quả hệ thống quan trắc khí thải tự động, tăng tần suất phun sương dập bụi, rửa đường trước 6h hàng ngày.

Sở Xây dựng được giao rà soát các khu vực ô nhiễm bụi trọng điểm từ giao thông và xây dựng; yêu cầu các công trình thực hiện nghiêm biện pháp che chắn, phun ẩm, rửa xe ra vào công trường. Khi AQI ở mức rất xấu, các hoạt động phát sinh bụi lớn tại khu vực nhạy cảm phải tạm dừng hoặc hạn chế.

UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm toàn diện trong kiểm soát nguồn thải trên địa bàn. Chủ tịch UBND cấp xã, phường phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng đốt rác, đốt chất thải gây ô nhiễm mà không kịp thời xử lý.