Bốn người cùng gia đình tử vong trong vụ cháy ở Đắk Lắk

Sáng 27/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn xã Hòa Phú vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 4 người tử vong do ngạt khói.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h55 cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, nhận được tin báo của người dân về việc có vụ cháy xảy ra ở một cửa hàng kinh doanh thiết bị, phụ kiện điện nước tại thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú.

Hiện trường vụ cháy cửa hàng kinh doanh điện nước (Ảnh: Uy Nguyễn).

Lực lượng cảnh sát nhanh chóng điều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy, ngăn không cho đám cháy lan rộng.

Căn nhà cháy là nhà cấp 4, diện tích cháy khoảng 130m2.

Vụ cháy khiến vợ chồng và 2 con trai tử vong (Ảnh: Uy Nguyễn).

Vụ cháy khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong do ngạt khói. Nạn nhân là anh H.K.D. (35 tuổi), vợ là chị T.T.T.N. (28 tuổi) và 2 con trai là cháu H.B.H. (8 tuổi), H.B.L. (4 tuổi).

Lực lượng cảnh sát đã cứu sống được cháu trai 1 tháng tuổi (con trai út của vợ chồng anh D.).