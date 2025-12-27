Khách hàng vay vốn ngân hàng được VBI An Giang chi trả hơn 100 triệu đồng bảo hiểm

Khách hàng là ông Trần Đình Bửu (tên đã thay đổi), cư trú tại phường Rạch Giá (tỉnh An Giang). Tháng 4/2024, ông Bưởu cùng vợ là bà Chờ vay vốn tại VietinBank Kiên Giang để phục vụ việc kinh doanh của gia đình. Tuy nhiên, sau đó không lâu, ông Bửu đột ngột mắc bệnh và không qua khỏi.

Ngay khi tiếp nhận thông tin từ phía ngân hàng, VBI An Giang - đơn vị cung cấp hợp đồng bảo hiểm đã chủ động liên hệ, phối hợp VietinBank Kiên Giang để thăm hỏi, động viên và hướng dẫn gia đình hoàn thiện thủ tục yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Trên cơ sở quy tắc hợp đồng, tổng số tiền chi trả cho gia đình ông Bửu là 104 triệu đồng, trong đó gồm 100 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm chính và 4 triệu đồng hỗ trợ mai táng phí.

Đại diện Bảo hiểm VietinBank chi nhánh Kiên Giang trao quyền lợi bảo hiểm cho đại diện gia đình ông Trần Đình Bửu (Ảnh: VBI).

Tiếp nhận số tiền, đại diện gia đình bày tỏ biết ơn ngân hàng và công ty bảo hiểm đã đồng hành, hỗ trợ kịp thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự nhân văn của ngành tài chính - bảo hiểm.

Đại diện Bảo hiểm VietinBank - VBI thông tin, bảo hiểm khoản vay là một trong những sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ được nhiều khách hàng vay vốn tin tưởng sử dụng nhằm chủ động bảo vệ bản thân và gia đình trước những rủi ro và gánh nặng tài chính không lường trước.

Với ưu điểm mức phí bảo hiểm được thiết kế linh hoạt, phù hợp nhu cầu và khả năng của nhiều khách hàng cùng quyền lợi bảo vệ toàn diện, bảo hiểm khoản vay của VBI đã mang lại sự an tâm cho hàng nghìn khách hàng trong quá trình vay vốn để phát triển kinh tế, vững bước trong cuộc sống.