Dùng giấy thấm chuyên dụng thu gom dầu tràn ở Khu kinh tế Dung Quất

Chiều 26/12, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thu gom, ngăn dầu diesel lan rộng ra khu vực đồng ruộng và các con sông trên địa bàn xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi).

Đây là lượng dầu bị tràn ra môi trường do sự cố trong quá trình nhập dầu của phân kho 85 tại Khu kinh tế Dung Quất.

Giấy thấm chuyên dụng được dùng để thu gom dầu tràn ra môi trường (Ảnh: Quốc Triều).

Lực lượng chức năng đã dùng phao để khoanh vùng, ngăn dầu tiếp tục lan rộng. Lượng dầu nổi trên mặt nước được thu gom bằng loại giấy thấm chuyên dụng.

Việc thu gom dầu được triển khai hết sức khẩn trương nhưng mưa lớn đã gây khó khăn cho công tác này. Mưa khiến lượng dầu tràn lan rộng ra các con sông, kênh mương nội đồng tại xã Vạn Tường. Khoảng 10ha đất sắp gieo sạ đã bị nhiễm dầu, mùi khét cũng ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương.

Theo ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường, lãnh đạo xã đã đề nghị phân kho 85 phải khẩn trương thu gom, ngăn dầu lan rộng. Đơn vị quản lý kho phải thường xuyên thông tin cho chính quyền địa phương về phương án và tiến độ khắc phục sự cố.

Vụ tràn dầu diesel đã ảnh hưởng đến đất trồng lúa của người dân xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Các cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc để làm rõ khối lượng dầu diesel đã tràn ra môi trường cũng như mức độ ảnh hưởng đối với đất sản xuất, hệ sinh thái trong khu vực.

Như Dân trí phản ánh, ngày 24/12, đơn vị quản lý phân kho 85 kết hợp với lực lượng kiểm định đồng hồ lưu lượng nhập dầu vào các bồn chứa.

Quá trình này đã xảy ra sự cố làm một lượng lớn dầu diesel tràn ra mương dẫn nước rồi lan ra sông Đầm, sông Bàu Cá Cái và đồng ruộng ở xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi.