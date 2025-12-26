Công an Đồng Nai giải cứu nam thanh niên rơi xuống hố sâu 10m

Chiều 26/12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai, đã giải cứu thành công nam thanh niên 20 tuổi mắc kẹt dưới hố sâu 10m tại phường Phước Long (tỉnh Đồng Nai).

Hình ảnh lực lượng cứu hộ đưa nam thanh niên ra xe cấp cứu (Ảnh: H.B).

Theo Công an phường Phước Long, khoảng 14h cùng ngày, nam thanh niên 20 tuổi bị rơi xuống hố sâu trong lúc đi làm rẫy. Người dân tìm cách cứu nạn tại chỗ nhưng không thành.

Hố sâu là giếng hoang lâu ngày. Tấm gỗ đậy miệng giếng đã mục nát.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai, điều động 5 cán bộ, chiến sĩ cùng thiết bị chuyên dụng đến hiện trường. Khi tiếp cận hiện trường, cơ quan chức năng xác định nạn nhân còn tỉnh táo, có thể giao tiếp, mắc kẹt dưới hố sâu với đường kính khoảng 0,7-0,8m.

Lực lượng cứu hộ đã thả dây, bình khí thở và nước uống xuống giếng để đảm bảo sức khỏe cho nạn nhân. Sau đó, nam thanh niên được đưa lên bằng dây cứu nạn và đưa đi bệnh viện.