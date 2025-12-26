Kịp thời cứu học sinh lớp 7 bị đuối nước ở Đà Nẵng

Khoảng 11h25 ngày 26/12, nhờ phản ứng nhanh và sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an xã Việt An, thành phố Đà Nẵng và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, cùng quần chúng nhân dân, một học sinh lớp 7 bị đuối nước đã được cứu sống.

Theo đó, trưa 26/12, Công an xã Việt An nhận được tin báo của nhân dân về việc cháu N.M.T. (SN 2012), học sinh lớp 7, bị nước cuốn trôi cả người và xe đạp điện khi đi qua cầu ngầm thuộc sông Khang, thôn Phú Toản, xã Việt An.

Nạn nhân được phát hiện và cứu nạn kịp thời (Ảnh: Công an xã Việt An).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Việt An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, chủ trì phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và nhân dân tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Chỉ trong thời gian ngắn, nạn nhân đã được đưa lên bờ an toàn, được cán bộ công an xã sơ cứu ban đầu và chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu.

Nhờ được phát hiện và xử lý kịp thời, cháu T. đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định và được bàn giao cho gia đình chăm sóc.

Qua vụ việc trên, Công an xã Việt An khuyến cáo nhân dân, nhất là các em học sinh, nâng cao ý thức phòng ngừa, không qua lại khu vực cầu ngầm, sông suối khi mực nước dâng cao; đồng thời kịp thời thông báo cho lực lượng công an khi phát hiện các tình huống nguy hiểm, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.