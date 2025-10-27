Đèo Sông Pha nối Lâm Đồng và Khánh Hòa bị sạt lở, giao thông gián đoạn

Tối 27/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, phối hợp cùng các cơ quan liên quan xử lý hiện trường vụ sạt lở đất trên đèo Sông Pha.

Trước đó, khoảng 18h cùng ngày, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài nên khối lượng lớn đất, đá từ taluy dương tràn xuống, vùi lấp một đoạn đèo Sông Pha. Hiện trường vụ sạt lở thuộc địa bàn xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, phối hợp cùng các đơn vị chức năng tỉnh Khánh Hòa điều tiết giao thông, xử lý hiện trường. Trời tối kèm thời tiết chuyển biến bất lợi, việc xử lý vụ sạt lở gặp nhiều khó khăn.

Đèo Sông Pha bị sạt lở do mưa lớn ở Lâm Đồng (Ảnh: Khánh Hồng).

Lực lượng chức năng đã yêu cầu các phương tiện hạn chế lưu thông qua đèo Sông Pha để đảm bảo an toàn.

Đèo Sông Pha, còn gọi là đèo Ngoạn Mục, nằm trên tuyến quốc lộ 27, có chiều dài gần 20km, nối tỉnh Lâm Đồng với Khánh Hòa. Cung đường này quanh co qua địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều vị trí taluy cao, có nguy cơ sạt lở vào mùa mưa.

Tối cùng ngày, địa bàn xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra mưa lớn khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư bị ảnh hưởng. Điển hình, quốc lộ 20 qua xã bị nước ngập 0,4m làm giao thông bị gián đoạn.

Lực lượng chức năng xã Hiệp Thạnh khuyến cáo người dân ở vị trí nguy hiểm sơ tán đến nơi an toàn. Xã Hiệp Thạnh cũng bố trí lực lượng túc trực, hỗ trợ người dân ứng phó với tình hình mưa lũ.