Thời tiết dịp Tết Dương lịch các vùng trên cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết ngày 26/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, nhiệt độ giảm khoảng 6-8 độ C.

Tại trạm Bạch Long Vĩ ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; trạm Lý Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6.

Ngày 27/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7.

Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến 15-18 độ C.

Về diễn biến thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, cơ quan khí tượng cho biết, trong các ngày 31/12/2025-1/1/2026, tại Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng; sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C; thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Từ ngày 2 đến 4/1/2026, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi; riêng đồng bằng và ven biển ngày 2/1/2026 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C; thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Thanh Hóa - Huế ngày 31/12/2025-1/1/2026 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều nắng; sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, thấp nhất 17-20 độ C.

Từ ngày 2 đến 4/1/2026, phía Bắc mưa vài nơi, phía Nam có mưa và mưa rào rải rác; sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, thấp nhất 17-20 độ C.

Du khách nước ngoài tận hưởng không khí Tết ở Hà Nội (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Duyên hải Nam Trung Bộ: Trong hai ngày 31/12/2025 và 1/1/2026, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C; cao nhất 25-28 độ C, riêng phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Từ ngày 2 đến 4/1/2026, phía Bắc có mưa rải rác, có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-29 độ C; thấp nhất 21-24 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Từ 31/12/2025 đến 4/1/2026, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C; thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Cũng trong khoảng thời gian trên Nam Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 30- 33 độ C; thấp nhất miền Đông 20-23 độ C, miền Tây 23-25 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 27/12, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C; vùng núi có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-16 độ C, phía Nam 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-21 độ C, phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.