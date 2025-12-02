Không khí Hà Nội ô nhiễm nặng, sương mờ trắng đục phủ khắp Thủ đô

Trong những ngày gần đây, chất lượng không khí tại Thủ đô Hà Nội liên tục ở được ứng dụng IQAir xếp ở mức xấu đến rất xấu.

Theo số liệu từ các trạm quan trắc, Hà Nội thường xuyên nằm trong top 10 thành phố có chỉ số không khí ô nhiễm không khí nhất thế giới. Trong ảnh là chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội sáng nay ở mức 192, mức rất xấu. (Ảnh: IQAir).

Nhìn từ trên cao, nhiều toà nhà của Hà Nội gần như biến mất trong làn sương mù dày đặc, lớp không khí mờ đục ken đặc, bao phủ khắp không gian đô thị.

Hình ảnh đường Hoàng Quốc Việt và khu vực địa bàn Bắc Từ Liêm trong sáng nay.

Từ cầu Chương Dương nhìn sang, cầu Long Biên gần như chìm hẳn dưới lớp sương mờ trắng xoá.

Những nhịp cầu sắt trăm tuổi bị che phủ bởi màn sương dày, mặt nước sông Hồng cũng không còn nhìn rõ.

Tầm nhìn trên mặt cầu Chương Dương hạn chế, khó quan sát được 2 bên bờ sông Hồng.

Tại khu vực hồ Tây, từ bờ này nhìn sang, các toà nhà phía bờ bên kia gần như biến mất sau màn sương trắng, chỉ còn lờ mờ những khối nhà hình hộp.

Nhiều người dân khi đi bộ thể dục quanh hồ Tây đeo khẩu trang kín mít để hạn chế bụi mịn.

Hồ Tây trắng xóa khi quan sát từ đường Trích Sài.

Từ vị trí lối lên cầu Nhật Tân hướng sang Đông Anh, các nhịp cầu không còn nhìn rõ. Màn sương mù dày đặc bao phủ khiến những trụ dây văng và kết cấu thép khổng lồ chìm vào lớp sương mờ.

Tòa nhà Lotte Center Hanoi ẩn khuất trong màn sương đục khi quan sát từ phố Văn Cao.

Tầm nhìn bị thu hẹp, không gian trở nên u ám và nặng nề, phản ánh rõ mức độ ô nhiễm không khí đang diễn biến phức tạp tại Hà Nội trong những ngày qua.

Trước tình trạng ô nhiễm kéo dài, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người xuất hiện triệu chứng đau mắt, ho, đau họng hoặc khó thở... nên cân nhắc việc đeo khẩu trang và hạn chế các hoạt động ngoài trời.