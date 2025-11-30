Chất lượng không khí nhiều nơi ở Hà Nội và miền Bắc rất xấu

Sáng 30/11, nhiều trạm quan trắc tại Hà Nội ghi nhận chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở ngưỡng rất xấu, ảnh hưởng sức khỏe người dân.

AQI là chỉ số chất lượng không khí, phản ánh mức độ ô nhiễm từ 0 đến trên 300; trong đó mức trên 200 được coi là nguy hại, mọi người đều có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Sáng nay, trang tổng hợp chất lượng không khí IQAir xếp Hà Nội ô nhiễm thứ 5 thế giới với mức 225, có thời điểm trang này xếp Hà Nội ô nhiễm thứ 8 thế giới với mức 189.

Mức ô nhiễm ở Hà Nội được xếp tương đương nhiều đô thị ô nhiễm nặng trên thế giới như Kolkata, Delhi (Ấn Độ), Tashkent (Uzbekistan) hay Baghdad (Iraq).

Trang tổng hợp chất lượng không khí IQAir cũng ghi nhận nhiều điểm đo ở Hà Nội ở mức rất xấu như Tây Hồ, Thanh Xuân, Lê Duẩn, Tây Hồ, Vĩnh Tuy.

Trang tổng hợp chất lượng không khí IQAir xếp Hà Nội ô nhiễm thứ 8 thế giới với mức 189 trưa 30/11 (Ảnh chụp màn hình H.T.).

Số liệu từ hệ thống quan trắc của Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cho thấy nhiều điểm đo ở Hà Nội ghi nhận chất lượng không khí ở mức rất xấu, có thể gây tác động nghiêm trọng tới sức khỏe.

Ngoài Hà Nội, nhiều điểm đo ở các tỉnh phía Bắc cũng có chất lượng không khí xấu như khu công nghiệp Thăng Long 2 (Hưng Yên) 170; khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang (cũ) 154; UBND TP Hải Dương (cũ) 153; Công viên Nam Cao (Phủ Lý, Hà Nam cũ) 153; cầu Thái Bình (Hưng Yên) 189...

Hà Nội đang triển khai nhiều biện pháp nhằm cải thiện chất lượng không khí trên địa bàn. Hà Nội đặt chỉ tiêu tỷ lệ số ngày trong năm 2026 có chỉ số chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình trên 80%.

Trước đó, ngày 27/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các bộ, ngành triển khai biện pháp cấp bách ứng phó ô nhiễm không khí tại Hà Nội và vùng lân cận.

Bộ Công Thương được đề nghị chỉ đạo nhà máy nhiệt điện, thép, hóa chất, phân bón vận hành hiệu quả hệ thống xử lý khí thải, tuyệt đối không xả thải chưa xử lý; giảm công suất hoặc điều chỉnh bảo dưỡng khi AQI vượt 200.

Bộ Xây dựng được đề nghị yêu cầu các công trình trọng điểm che chắn, rửa xe, phun sương dập bụi, thậm chí tạm dừng hạng mục gây bụi lớn trong những ngày không khí nguy hại.

Các địa phương phải phân luồng giao thông, kiểm soát phương tiện chở vật liệu xây dựng để tránh ùn tắc gây ô nhiễm.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Bộ Công an tăng cường xử lý xe chở vật liệu không che chắn, phương tiện quá niên hạn xả khói đen và hành vi đốt rác trái phép.

Các tập đoàn, nhà máy ở Hà Nội và vùng phụ cận được yêu cầu phải bảo đảm hệ thống xử lý bụi, khí thải vận hành ổn định; giảm công suất hoặc dời công đoạn phát thải lớn sang thời điểm thời tiết thuận lợi.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ giám sát bằng dữ liệu trực tuyến, vệ tinh và thiết bị bay để phát hiện nguồn phát thải bất thường; lập tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý và công khai các trường hợp vi phạm...